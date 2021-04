El sindicato andaluz de Coordinadora denuncia el despido de dos trabajadores del puerto de Cádiz

Coordinadora TPA (Trabajadores de Puertos Andaluces) pide el amparo de los Tribunales por el despido de dos trabajadores, uno de ellos con más de 20 años de antigüedad en la empresa Estibadora Gaditana, del grupo empresarial Ership.

Desde el sindicato aseguran que los despidos se realizaron varios días después de la notificación de las afiliaciones al sindicato por parte de los trabajadores a las distintas empresas del grupo, y tras la realización de varias asambleas en la que los trabajadores transmitieron a representantes de Coordinadora TPA la "situación de precariedad laboral que se vive en el seno de las empresas estibadoras, es decir, la citada Estibadora Gaditana, Agencia Portillo, Almasur y la propia Ership", según una nota remitida por Coordinadora TPA.

Los incumplimientos, según el sindicato, se fundamentan en la "no aplicación del convenio colectivo para empresas estibadoras, ante el exceso de horas extraordinarias no abonadas ni compensadas con descansos, por superar la jornada ordinaria, y por no respetarse el descanso semanal de los trabajadores".

Desde el sindicato mayoritario en los puertos andaluces aseguran que se adoptarán las medidas sindicales y judiciales que consideren necesarias "para que estas empresas estibadoras cumplan con sus obligaciones empresariales, respetando la legislación vigente en materia labora"l.

Para finalizar, desde el sindicato apuntan que "no van a tolerar este tipo de acciones antisindicales que vulneran un derecho fundamental".