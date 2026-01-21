Sfera abrirá una gran tienda en Cádiz en el edificio que dejó libre Zara en la calle Columela

Golpe de suerte para el centro comercial de Cádiz. Sfera, la marca de moda más joven del Grupo El Corte Inglés, apuesta fuerte por la ciudad y anuncia la apertura de una amplia tienda en plena calle Columela de Cádiz.

La apuesta es clara, pues supone ocupar el edificio que hasta hace cerca de seis años estaba en manos de Zara, el gigante de la moda en medio mundo.

La marca de referencia de Inditex dejó Cádiz, junto a una de sus tiendas de Stradivarius y las ocupadas por Massimo Dutti y Oysho dentro de un plan nacional para fortalecer su presencia en las grandes superficies y la venta digital. Aún así, Cádiz fue siempre una buena plaza para los negocios de Inditex.

La marcha de Zara-Mujer dejó vacío un amplio edificio en plena calle Ancha. Con varios candidatos en los últimos años, la propia superficie de la misma repartida en tres plantas, con 1.300 metros cuadrados, hacía complicado cerrar un acuerdo para una nueva marca. Además, en un primer momento se llegaron a pedir 25.000 euros de renta mensual.

Y aquí entra de lleno el Grupo El Corte Inglés.

Hace unos meses, tras terminar el contrato que tenía para ocupar la tienda ubicada en los bajos del edificio municipal del Palillero, la cadena optó por su cierre aunque el Ayuntamiento le había planteado una prórroga, pendiente de la salida del nuevo concurso para buscar pretendiente para este suelo.

Desde ese momento, Sfera ha mantenido su amplio punto de venta ubicado en la planta de moda del Centro Bahía de Cádiz de El Corte Inglés.

Aunque este espacio se mantendrá abierto en el centro de la avenida de las Cortas, Sfera se prepara para retornar con fuerza al mismo corazón del centro comercial de Cádiz, la calle Columela.

La ocupación del antiguo edificio de Columela implica, en clave comercial, un golpe de fuerza para esta histórica firma. Y, sobre todo, supone un auténtico balón de oxígeno al comercio tradicional de la ciudad, que debía luchar casi solo en un mercado donde las grandes superficies (donde sí está Inditex y otras grandes marcas nacionales e internacionales) vuelven a competir con fuerza.

Una marca de referencia en la moda

Sfera se considera en el sector como una marca de relevancia, y ganará con su ubicación en todo un edificio, frente a la planta baja que tenía en el Palillero. Aquí, por otra parte, el Ayuntamiento está buscando alguna firma también relevante, para mantener el empujón comercial de la ciudad.

Fuentes de El Corte Inglés indicaron que las obras de adaptación del edificio (dos plantas más bajo, ya con ascensor) que ya se han iniciado, podrían estar listas a lo largo del segundo semestre de este año.

La antigua sede de Zara en Columela cuenta con 1.300 metros cuadrados de superficie, algo más de lo que se tenía en el Palillero, pero aumentando de forma considerable los metros lineales de escaparates.

La próxima llegada de Sfera libera además a la calle Columela de la mala imagen que suponía tener sin uso alguno un edificio de amplia superficie.

Todo ello va a coincidir con un evidente resurgimiento de la calle Columela, como epicentro del comercio de la ciudad, especialmente apoyado en tiendas de moda.

Así, en los últimos meses han abierto en esta vía marcas cada vez con más prestigio en el sector como Scarpel y Silbon, mientras que Bimba y Lola ha reforzado su presencia en un espacio estratégico en la esquina de Columela con Palillero.

En el tramo más cercano a la plaza de las Flores parece que ya se ha asentado la tienda portuguesa de moda, Mr.Blue. Mientras, permanece fiel a Cádiz, ocupando también toda una finca, la firma Mango. Y solo por cuestiones de costes de alquiler tuvo que dejar esta calle la tienda de moda joven de Cortefiel, Springfield, aunque sí sigue en la misma Women´Secret.