Cierra la última tienda de Stradivarius en Cádiz capital por obras

El grupo Inditex, propietario entre otros de Zara, ha cerrado su tienda de la marca Stradivarius ubicada en la Avenida de Cádiz, frente al Hospital Puerta del Mar. El cierre, en todo caso, va a tener un carácter provisional, según informa la propia empresa, ya que en estos días se van a acometer obras de mejora en el establecimiento, para posteriormente proceder a su reapertura.

Este local de Stradivarius es el único que permanece en funcionamiento en la capital de todas las marcas del grupo Inditex. Hace cerca de seis años cerraron las dos tiendas de Zara, la de Massimo Dutti y una misma de Stradivarius ubicadas toda en el casco histórico de la ciudad. Los motivos de esta marcha abrupta no fueron cuestiones de viabilidad económica, pues todas eran rentables, especialmente Zara, un referente de la moda en España y en medio mundo, sino el plan de la compañía de cerrar tiendas físicas en todo el país, fueron unas 300, para concentrarse en las grandes superficies y en la venta por la web en localidades chicas y medianas. En su día el Grupo llegó a contar también con una tienda Zara Home en la ciudad.

Desde entonces sólo se ha mantenido en funcionamiento el establecimiento de Stradivarius en la Avenida, que ahora afronta una renovación física antes de su próxima reapertura.