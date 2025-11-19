El Ayuntamiento de Cádiz invita a las empresas a visitar el local del antiguo Sfera en el Palillero

Trabajos de desalojo este jueves de la tienda de Sfera en la plaza del Palillero.

Tras el primer procedimiento fallido y el lanzamiento de una nueva convocatoria, desde el Ayuntamiento de Cádiz se quieren asegurar el éxito del arrendamiento del gran local comercial del Palillero que en su última vida ocupaba la firma de moda Sfera. Para ello, además de, como se anunció hace unas semanas, mejorar algunas de las condiciones del pliego, también acaban de poner fecha a una visita para las empresas interesadas.

De esta forma, el próximo jueves 27 de noviembre a las 11.00 horas las personas que estén valorando optar a este concurso público podrán tener acceso al local y conocer su estado con el objetivo de preparar su oferta. El punto de encuentro, informan, se realizará por la calle Barrié, en el acceso a los multicines situado en el mismo edificio municipal que este local comercial.

Para solicitar la participación en la visita, desde el Consistorio gaditano se pide que se comunique dicho interés a través del correo electrónico patrimonio.ayuntamiento@cadiz.es

Ampliación del tiempo de concesión y del plazo de presentación de ofertas

Entre las modificaciones que se han realizado en las condiciones con respecto a la primera licitación, que el pasado mes de septiembre quedó desierta, está la ampliación de la concesión de diez a veinte años, para que así las empresas interesadas tengan más tiempo para poder recuperar la inversión realizada.

La otra es la ampliación del plazo de presentación de las ofertas, que pasa a ser de 50 días, lo que supone otra facilidad para las firmas que muestren interés por el local.

Del concurso anterior sí permanece el precio del canon anual mínimo, que es de 103.652,28 euros, actualizado cada año y pagadero mes a mes (a razón de 8.637 euros mensuales).

Este local comercial es el mayor en superficie en el casco histórico gaditano y está situado en un edificio que comparte con los multicines anteriormente mencionados, la Fundación Municipal de la Mujer y la cafetería Perchi’s.

Hasta noviembre de 2024 era la firma Sfera la que ocupaba este espacio que abandonó a raíz de la finalización del contrato de alquiler, por 30 años, que ostentaba la empresa sevillana Romego, que tenía subarrendados a su vez los tres negocios del edificio. Romego renunció a seguir y mientras se realizaba una nueva licitación, el Ayuntamiento ofreció una prórroga tanto a Sfera como a los cines y al bar. Sfera fue la única firma que decidió no continuar.