El gran local de la plaza de El Palillero de Cádiz sale otra vez a licitación con nuevas condiciones

El local de la plaza de El Palillero cuando aún lo ocupaba la firma Sfera.

Una de las joyas de la corona del comercio del centro gaditano vuelve a la palestra gracias a la nueva, e inminente, licitación para su ocupación anunciada por el Ayuntamiento, ya que se trata de un local de propiedad municipal. Se trata del espacio, en la plaza de El Palillero, que ocupó Sfera, la principal firma de moda de El Corte Inglés, quien cesó su actividad hace ahora un año.

Desde entonces el local se encuentra sin uso. El concurso convocado por el Consistorio para encontrar arrendatario quedó desierto el pasado mes de septiembre. Ninguna firma se interesó por este lugar.

En vista del nulo éxito de la convocatoria, el Ayuntamiento de Cádiz ha cambiado las condiciones para una nueva licitación. Una de ellas es la ampliación de la concesión de diez a veinte años, para que así las empresas interesadas tengan más tiempo para poder recuperar la inversión realizada.

La otra es la ampliación del plazo de presentación de las ofertas, que pasa a ser de 50 días, lo que supone otra facilidad para las firmas que muestren interés por el local.

Del concurso anterior sí permanece el precio del canon anual mínimo, que es de 103.652,28 euros, actualizado cada año y pagadero mes a mes (a razón de 8.637 euros mensuales).

Se trata del mayor local comercial en superficie en el casco histórico de la ciudad, que comparte edificio con la Fundación Municipal de la Mujer, los Multicines Al-Ándalus Cádiz Centro y la cafetería Perchi’s.

Sfera cerró a raíz de la finalización del contrato de alquiler, por 30 años, que ostentaba la empresa sevillana Romego, que tenía subarrendados a su vez los tres negocios del edificio. Romego renunció a seguir y mientras se realizaba una nueva licitación, el Ayuntamiento ofreció una prórroga tanto a Sfera como a los cines y al bar. Sfera fue la única firma que decidió no continuar.