"La señalización es más importante que el color de la pintura del carril bici"

Una de las intervenciones en el carril bici que la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz celebra con entusiasmo es la implantación de señalización en el tramo de la avenida de la Bahía, que junto a los trabajos en el de Sanidad Pública, se erigen como las últimas mejoras que el Ayuntamiento de Cádiz ha realizado en su red ciclista.

Y es que "la señalización es más importante que el color de la pintura", afirma Fernando Ruiz, uno de los representantes de un colectivo que, recuerda, siempre ha insistido en que "la pintura es un gasto del que se puede prescindir, aunque sabemos que lo del color verde es algo que piden las administraciones, pero de la señalización horizontal, de las rayas que delimitan carril, de la discontinua entre dos sentidos, los ceda el paso, las advertencias de cruces, las flechas....; de eso no se puede prescindir", apuesta.

Así, asegura, aunque el tramo de vía ciclista de la avenida de la Bahía "no estaba mal", estaba "falto" de dicha señalización, incluso, "hasta hace ahora poco no tenía ni pasos de peatones". De hecho, llama la atención el ciclista, "teniendo la Bahía un paseo marítimo de los más anchos de la ciudad, su carril bici lo utilizan muchísimos corredores y eso, pienso yo, es por esta carencia de señalización".

Sobre la vía ciclista de la avenida de la Sanidad Pública, el otro tramo en el que el Consistorio, en buena parte (80%) a través de los fondos Feder, intervendrá próximamente, la Asamblea Ciclista considera que "estaba mal diseñado" desde su proyección inicial "en el soterramiento" por lo que "apenas hay posibilidad de cambiar nada".

"Realmente se trata de una acera-bici que está muy encorsetada porque la condiciona la línea de árboles y de puntos de iluminación, así que no se puede hacer lo mismo que en el resto de red ciclista pero, al menos, parece que se van a solucionar los problemas de los puntos más conflictivos donde no se cumplen las medidas mínimas de acera", detalla Ruiz sobre una actuación que, principalmente, se centrará en retirar la cajonera de las paradas de autobús, poniéndolas a pie de calzada, "para ganar espacio peatonal y permitiendo que el carril bici esté un poco más segregado de la acera", explica el miembro de la Asamblea Ciclista que ha estado implicada con sus aportaciones en la redacción del proyecto de estas últimas mejoras. "Aunque no hemos visto el que ha aprobado finalmente la Junta Gobierno de Local, pero parece que están algunas de nuestras ideas".

De cara al futuro, además de la puesta en marcha de un servicio público de alquiler de bicicletas, la otra pata imprescindible, junto al propio carril bici, para impulsar la bicicleta como uno de los principales medios de transporte urbano, Fernando Ruiz también indica la idoneidad de "definir claramente, mediante señalización, los recorridos que se pueden realizar dentro del casco histórico" además de "más control policial en las zonas peatonales tanto de bicis como de patinetes".

"Ancha, Pelota, San Francisco... Por estas calles no se puede coger con la bicicleta y, lamentablemente, todavía las vemos. Pero es verdad que hay otras calles que la gente coge y no saben que está prohibido circular por ellas", apunta Ruiz que también da un tirón de orejas a los usuarios de patinetes por "la velocidad excesiva" con la que usan el carril bici.

A veces hasta sobrepasando el límite que marca la ordenanza que, exceptuando en el camino de Astilleros donde realmente se tiene un carril bici (20-25 km/h), indica unos 10 km/h para el resto de vías ciclistas de la ciudad. "Realmente algo ridículo, porque esa velocidad es poco más que la que puede hacer un peatón, siendo lo habitual unos 15 km/h en este tipo de vías y un 10km/h en las vías de uso compartido, como ocurre en el tramo de Tolosa Latour o el que está enfrente del Parador. Pero muchos usuarios de patinetes incluso superan esa velocidad dando a veces algún que otro susto".