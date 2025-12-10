Segundo día de huelga de médicos en Cádiz: qué piden en estos cuatro días de protestas

Unos 3.500 médicos de la provincia de Cádiz están llamados a secundar una huelga que comenzó este martes 9 de diciembre y que se prolongará durante cuatro días, hasta el viernes 12. En el centro de las protestas, la negociación de un Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García en el que los facultativos no encuentran respuestas a sus reivindicaciones y a la singularidad de su profesión. Un Estatuto Marco que aún en estado de borrador que ha generado malestar en un colectivo que lleva años denunciando sus condiciones laborales, que a la larga terminan afectando a la asistencia a los pacientes, y que se enfrenta a un futuro marcado por la fuga de profesionales hacia otros mercados laborales con mejores condiciones para el desempeño de su labor.

Qué piden los médicos en estos cuatro días de huelga

La protesta de los facultativos está respaldada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y en el caso concreto de la provincia de Cádiz, el Colegio Médico de Cádiz. En el centro se sitúa el rechazo al borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, una normativa que, aseguran representantes de los colectivos, no da respuesta a los problemas que arrastra la profesión con plantillas insuficientes, sobrecarga asistencial o alta temporalidad, entre otros, y que afecta a la actividad diaria de consultas y otros servicios asistenciales.

En concreto, el CESM fija los motivos concretos que han llevado a los médicos del país a la huelga:

El colectivo pide un Estatuto Propio que suponga un ámbito de negociación diferenciado respecto a otros profesionales sanitarios con interlocutores propios ante la Administración y que las peculiaridades de la profesión no queden reducidas a un capítulo concreto del Estatuto Marco. Dicen que "no nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, ni la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar problemática del facultativo mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo". Piden una clasificación de grupos profesionales que distinga entre titulados MECES III y titulados MECES II. Explican que la propuesta del Ministerio no los diferencia, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada pueden tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. "El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación. No se contempla la modificación del EBEP para la creación de una diferenciación dentro del grupo A para los MECES III con la creación del grupo A1+, con las consecuencias retributivas que ello conlleva", argumentan. Piden que las jornadas de guardias se califiquen como actividad extraordinaria y que se retribuyan por encima de la hora ordinaria y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación. Además, reclaman un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad de las mismas, a sabiendas de que dicha voluntariedad depende fundamentalmente de las condiciones retributivas y laborales de las mismas. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las ‘necesidades del servicio’ sigue vigente a pesar de todo", explican desde la CESM. En definitiva, jornadas máximas de 35 horas en las que cualquier exceso sea voluntario, pactado y abonado como horas extraordinarios, además de unas garantías efectivas de descanso y conciliación. La CESM insiste en que el borrador del Estatuto Marco mantiene la movilidad forzosa -pese a que en la oferta final se acota- "y el letal comodín de 'necesidades del servicio' que, insistimos, a pesar de que se es más exigente en su aplicación, sigue siendo la herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias con respecto al resto de categorías profesionales". La eliminación de un régimen de incompatibilidades discriminatorio entre el ejercicio público y privado, y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, así como la eliminación de la exclusividad de los mandos intermedios.

Para esos cuatro días de huelga, el SAS ha fijado unos servicios mínimos que implican "la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales". Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se establece que deben prestarse el 100% de las actividades que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las guardias debidas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial".

Así, las consultas habituales tanto en los centros de salud como en los especialistas, así como pruebas diagnósticas que no sean consideradas urgentes se podrán ver afectadas, así como en los siguientes días hasta el viernes si no se desconvoca la protesta.