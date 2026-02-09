La segunda edición de la Escuela de Comercio de Cádiz contará con un certificado oficial de la UCA

La segunda edición de la Escuela de Comercio de Cádiz ya está en marcha. Este lunes se ha abierto el plazo de inscripción para esta iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Cádiz (a través del IFEF), la Universidad de Cádiz, la Asociación de Comerciantes de Extramuros, la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto y, por primera vez, la Cámara de Comercio de Cádiz. Se desarrollará del 25 de febrero al 3 de junio y estará compuesta por un total de 10 talleres, impartidos por 15 expertos y con una duración total de 25 horas, con formación especializada y eminentemente práctica, enmarcada en las necesidades reales de los comerciantes gaditanos. El primero de ellos será 'Oportunidades de Negocio en el Comercio Local' y está dirigido tanto a empresarios como a emprendedores.

La segunda edición de esta Escuela de Comercio de Cádiz se presentó este lunes en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García; la teniente de alcalde delegada de Comercio y Fomento, Beatriz Gandullo; el rector de la UCA, Casimiro Mantell; el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual; la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Extramuros, Alicia Reyes; y el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya.

Beatriz Gandullo tomó la palabra para dar a conocer un proyecto que nace "de alianzas y lo estamos demostrando aquí con la segunda edición de la Escuela de Comercio de Cádiz, que viene con alguna novedad y con mucha fuerza para seguir apostando por uno de los ejes que genera empleo en nuestra ciudad y que para nosotros sigue siendo una prioridad", aseguró.

La concejala destacó que esta iniciativa "está inspirada en la histórica Escuela de Comercio de 1564, adaptada, obviamente, al siglo XXI". Recordó que es la continuidad de una primera edición que calificó como "un éxito" y que contó con más de 150 participantes. "Esta acción tiene una implicación directa en el tejido empresarial y tiene a las asociaciones de comerciantes como protagonistas. La formación planteada está pensada desde las necesidades reales de los comerciantes".

Destacó como novedad la aplicación de una nueva metodología, denominada Flipped classroom (clase invertida), que permitirá al alumno acceder a los contenidos de forma previa, con el objetivo de conseguir "clases más ágiles y útiles". Las materias se impartirán de 08:15 a 09:30 horas y contarán con un certificado oficial de la UCA. Para el desarrollo de la escuela se van a utilizar tanto espacios del IFEF como equipamientos de la UCA.

Por su parte, Ángel Juan Pascual, expresó la "gran satisfacción de estar hoy aquí colaborando en esta segunda edición". Para el presidente de la Cámara de Comercio, "el comercio de Cádiz está muy bien orientado y con muchas posibilidades de futuro y entiendo que con esta colaboración mixta entre Ayuntamiento, Universidad y Cámara de Comercio podemos llegar más lejos y podemos hacer que las empresas sea más competitivas y, en definitiva, más rentables".

Casimiro Mantell, rector de la UCA, resaltó que "en el ADN de la universidad está la formación, evidentemente, muy orientada siempre a los grados, posgrados y másteres, pero los modelos formativos en las universidades tienen que cambiar. Estamos orientados a una formación continua, permanente y para la sociedad. Esta Escuela de Comercio encaja perfectamente en eso, en trasladar el conocimiento que puede tener la universidad a la sociedad y, en este caso, al comercio de nuestra propia ciudad para que pueda ser más competitivo y genere más riqueza".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, puso el acento en una formación "adaptada a lo que creemos que es necesario ahora mismo para el comercio", con materias como la Inteligencia Artificial como destacada. Para el primer edil lo más importante de la puesta en marcha de esta segunda edición de la Escuela de Comercio de Cádiz es "esta alianza en la que estamos trabajando y que está dando resultados. Además, esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia o de una planificación que está realizando el Ayuntamiento y que está basada en el dinamismo, la colaboración con las entidades, las ayudas económicas a los empresarios y la formación".

Talleres que se impartirán hasta el 3 de junio

La Escuela de Comercio de Cádiz 2026 ofrece un programa compuesto por 10 talleres que se desarrollarán entre el 25 de febrero y el 3 de junio. Estarán centrados en tecnologías, metodologías de trabajo y competencias clave para el comercio como comunicación, gestión empresarial y sostenibilidad. El contenido ha sido consensuado con las asociaciones y entidades colaboradoras.

El programa comenzará el 25 de febrero con el taller ‘Oportunidades de negocio en el comercio local’ y continuará el 4 de marzo con ‘Comunicación, branding y storytelling para comercios locales’.

El 18 de marzo se celebrará ‘Atraer y mantener talento en el comercio local’, seguido el 25 de marzo por ‘¿Mi negocio es rentable? Estrategias para mejorar mis números’. El 8 de abril tendrá lugar el taller ‘IA para redes sociales en comercios’ y el 15 de abril, ‘Comerciante: reduce tu estrés’.

El 22 de abril se abordarán las ‘Normativas locales necesarias para tu negocio’, el 6 de mayo se desarrollará ‘Escaparatismo y decoración de tu negocio’ y el 20 de mayo, ‘Sostenibilidad y comercio responsable’. El programa concluirá el 3 de junio con una sesión de cierre.

Las plazas son limitadas a 25 participantes por taller, con prioridad para comerciantes de la ciudad.

Inscripciones

El plazo de inscripción para el primer taller está ya disponible a través del formulario en https://forms.gle/YLXnCH3bNzvgKNz39.

Para más información, los interesados pueden contactar a través del correo electrónico instituto.fomento@cadiz.es o consultar la página web del instituto (www.ifef.es).