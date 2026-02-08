Santa Cueva de Cádiz, 25 años de la recuperación de una joya

El Oratorio de la Santa Cueva es, por muchas razones, una de las grandes joyas patrimoniales de Cádiz. Uno de los testimonios más valiosos del gran siglo de oro gaditano, el XVIII, cuando la ciudad fue la tercera capital española en importancia y cuando el provisional traslado de la Casa de Contratación le permitió prosperar y florecer como nunca ha vuelto a hacerlo. Y testigo de aquella eclosión económica, y también cultural, es la Santa Cueva, el oratorio ideado e imaginado en la mente del marqués de Valde-Íñigo, financiado en su mayor parte por el conde de Reparaz y ejecutado, en diferentes momentos, por los arquitectos Torcuato Cayón (hasta su muerte en 1783) y Torcuato Benjumeda. Un edificio sacro ligado, además, a los grandes nombres de Francisco de Goya y Joseph Haydn, y que este año está de aniversario porque se celebran los 25 años de la profunda restauración a la que fue sometido, junto a la anexa parroquia del Rosario, y que fue coordinada por el arquitecto gaditano José Ignacio Fernández-Pujol Cabrera.

De la mano del Colegio de Arquitectos de Cádiz y de la asociación Cádiz Ilustrada, Fernández-Pujol ofreció en la sede colegial, ante 150 personas, una conferencia en torno a esta rehabilitación de hace un cuarto de siglo. Al tiempo, Cádiz Ilustrada ha organizado ya dos visitas guiadas en las que el arquitecto ha compartido explicación con María Luisa Rodríguez.

Una intervención la de hace 25 años trascendente y no exenta de responsabilidad que se produjo justo dos siglos después de la apertura del edificio, en 1796, y que el arquitecto gaditano recuerda para este periódico: “Fue muy emocionante. Que te toque como arquitecto una restauración como esta, con toda esa cantidad de elementos arquitectónicos y artísticos en los que intervenir, con varias instituciones implicadas, con la participación de expertos muy buenos de los que aprendí mucho, pues fue una maravilla, muy bonito y entrañable. Y me tocó coordinarlo”.

El arquitecto gaditano José Ignacio Fernández-Pujol Cabrera. / Lourdes de Vicente

Aunque la restauración en sí del conjunto comenzó en 1998 y se prolongó hasta 2001, Fernández-Pujol comenzó a plantear la restauración casi una década antes, sobre 1989. De hecho, en 1992 firmó junto a su hermano Manuel, que falleció poco después, un proyecto que se convirtió en la base de la futura rehabilitación. Una reforma que no solo se centró en la Santa Cueva, sino que se extendió a la parroquia del Rosario, casi un siglo más anciana que el Oratorio, y que, por tanto, trató a los dos edificios como un conjunto unitario que, pese a sus diferencias constructivas por sus diferentes etapas (barroco para la iglesia y neoclásico para el oratorio), gana en riqueza patrimonial cuando se interviene de manera integral sobre ambas edificaciones.

Y es que la parroquia del Rosario, levantada sobre una antigua ermita, fue construida en torno al año 1700, posiblemente con una sola nave en su origen, mientras que el Oratorio se construye a finales ya del siglo XVIII partiendo de una especie de cueva subterránea junto a la iglesia, en un Cádiz aún esplendoroso, como recuerda Fernández-Pujol, con varios periódicos, tres teatros, óperas, una treintena de cafés y unos 70.000 vecinos de diferentes nacionalidades. “La tercera ciudad del país”, resume.

Con todo este poderío no fue extraña la enorme riqueza artística con la que se dotó el conjunto, donde destacan los frescos de Goya y la impresionante pieza musical, ‘Las últimas siete palabras de Cristo en la cruz’, expresamente encargada para la Santa Cueva, donde tantas veces se ha interpretado junto al conjunto escultórico del Calvario, a uno de los mejores músicos contemporáneos, el austriaco Haydn.

Fue, por tanto, una restauración compleja y costosa (con un presupuesto inicial de 164 millones de pesetas) que fue posible gracias a la suma de distintas instituciones públicas y privadas, sobre todo la Fundación Cajamadrid y la Junta de Andalucía, y que implicó a otras entidades, como el equipo de restauradores del Museo del Prado en la limpieza y recuperación de los frescos que coronan la capilla superior de la Santa Cueva, entre ellos las tres obras de Goya.

Recuerda José Ignacio Fernández-Pujol que el conjunto sacro presentaba un mal estado de conservación, tanto por el desgaste lógico de los dos siglos como por el escaso mantenimiento posterior. La restauración se topó, sobre todo, con graves problemas de humedad en la cripta y un pésimo estado de la cubierta y la cúpula de la parroquia. Como en toda actuación de este tipo, algunas de las reformas tuvieron que replantearse sobre la marcha cuando las catas y la realidad superaban lo previsto en el proyecto técnico y teórico.

La obra de Goya dedicada a la última cena. / Julio González

Una restauración que, en todo caso, estuvo al servicio de la espléndida obra proyectada por Torcuato Cayón y continuada por su discípulo y ahijado, Torcuato Benjumeda. Una restauración destinada a recuperar la “sobriedad y suntuosidad” del conjunto sacro y, también, a resaltar aún más las “genialidades” constructivas de Torcuato Cayón, entre las que se encuentran ese ‘detalle’ de construir la nave izquierda de la cripta del oratorio bajo la nave derecha de la parroquia, lo que Fernández-Pujol explica apasionadamente con los planos por delante, o el descubrimiento de un color, el rojo, que domina el conjunto con la intención de unificar de alguna manera dos construcciones realizadas originariamente con unos cien años de diferencia. “Todo está muy ordenado y muy pensado”, comenta el arquitecto gaditano recordando aquella restauración que coordinó hace 25 años y que permite actualmente disfrutar del conjunto sacro como lo que es: una de las grandes joyas, visitable, patrimoniales de Cádiz.