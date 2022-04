Aumenta el número de sanitarios con Covid en los centros de salud de Cádiz

Esta última semana ha traído consigo un fuerte repunte de casos entre los profesionales del sistema sanitario, que han sufrido el contagio del coronavirus, lo que ha dejado seriamente mermado el servicio, sobre todo en varios de los centros de salud de la capital, aunque también se ha dejado notar en el hospital Puerta del Mar.

Entre los afectados, los hay que se han marchado a sus domicilios para, desde allí, teletrabajar por ser asintomáticos o bien por padecer síntomas que le permiten seguir desarrollando sus labores. Y también están los sanitarios aislados que se han tenido que dar de baja al padecer una sintomatología incompatible con el desarrollo de sus labores profesionales.

Así, desde el Sindicato Médico, Francisco Fernández Rosa, su delegado en Cádiz en el distrito de Bahía de Cádiz-La Janda, indica que tras ponerse en contacto con distintos centros de salud le confirman que “se ha notado un aumento de la incidencia entre los profesionales sanitarios”. En cuanto a los médicos, el representante sindical insiste en que muchos de los casos están trabajando desde sus casas y se encuentran asistiendo a sus pacientes de manera telefónica, lo que hace imposible el contacto personal y las exploraciones que son tan necesarias, sobre todo en dolencias relacionadas con el sistema respiratorio que requieren auscultar a los pacientes o bien mirar la garganta en busca de placas que pueden hacer necesaria la aplicación de antibióticos.

Fernández Rosa insiste en que el resto del personal sanitario tiene algo más difícil el hecho de poder teletrabajar como es el caso, por ejemplo, de los técnicos auxiliares y los enfermeros.El representante del Sindicato Médico alerta de que este aumento de casos de profesionales sanitarios afectados por este nuevo repunte, con un mayor número de casos, se está detectando sobre todo en los centros de salud de Cádiz capital, muchos de ellos ubicados en el casco histórico de la ciudad.En la periferia del distrito como puede ser Medina o Paterna, según destaca Francisco Fernández, la casuística viene a ser la misma que se detectó la semana pasada.Este sindicato contactó con la Dirección del centro de salud del Mentidero y le vinieron a confirmar lo ya dicho y que la semana pasada fueron tres los médicos que, de manera simultánea, tuvieron que darse de baja afectados por el virus del Covid-19, “cuando me dicen que lo normal viene siendo, a lo mejor, un médico de manera esporádica”.

Desde el sindicato de funcionarios CSIF ofrecen también datos que confirman este repunte e indican que en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, en el que se incluye la capital, han sido 17 los médicos con Covid, 8 profesionales de Enfermería y cuatro de gestión y servicios (administrativos, celadores, etcétera).Según aclaran desde CSIF, estos son datos oficiales del día 26 de abril. A juicio de CSIF, no son datos muy significativos ni alarmantes, pero sí a tener en cuenta. Tampoco hay constancia de que se haya producido ningún brote o, al menos, si lo hay no les ha llegado información al respecto.En cuanto al hospital Puerta del Mar, desde el sindicato CSIF confiesan que no tenían en su poder datos por profesionales afectados por coronavirus, dado que suelen tardar bastante en llegarles los datos actualizados, pero este medio ha podido saber de fuentes oficiales que la incidencia ha ido al alza en las últimas semanas, entre los profesionales.

La mañana del miércoles sólo les habían pasado datos de pacientes ingresados con síntomas de coronavirus a este sindicato, y a las ocho de la mañana tenían trece personas ingresadas en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).En el hospital de San Carlos, ubicado en la vecina San Fernando, tenían contabilizados cinco ingresados con Covid en planta.Por su parte, desde el Sindicato Médico, su portavoz Juan López Bustelo indicó que la cifra de profesionales sanitarios afectados en el Puerta del Mar de Cádiz no ofrece muchos motivos para preocuparse, pese a los casos detectados.

Así, López Bustelo cuantificó en 85 el número de profesionales sanitarios afectados a fecha de 25 de abril en todas las categorías y tipo de trabajadores dentro del Puerta del Mar. Estas cifras “no son demasiado preocupantes en comparación con las del viernes pasado, cuando el centro sanitario de referencia tenía contabilizados un total de 98 casos entre positivos y aislados”.