Salesianos Cádiz acogerá una mesa redonda con asociaciones solidarias

Las instalaciones del colegio Salesiano de Cádiz acogerán el próximo sábado, 15 de noviembre, la celebración de una mesa redonda protagonizada por seis asociaciones solidarias que trabajan en la capital gaditana con distintos proyectos destinados a los colectivos más vulnerables de la población. El acto comenzará a las seis de la tarde en la sala Ana de Viya del centro educativo.

Bajo el título genérico 'Conoce la realidad social de nuestra capital', este fórum solidario ha sido organizado por el grupo de solidaridad de la Asociación de Cooperadores Salesianos en Cádiz y en él participan seis asociaciones y entidades: Caballeros Hospitalarios, Fundación Virgen de Valvanuz, Cardjin, Hermanas Oblatas, Calor en la Noche y Fundación Don Bosco. Representantes de cada una de estas asociaciones explicarán como es la labor de cada una de ellas, sus objetivos y destinatarios, con la intención de que el encuentro permita conocer mejor una parte de la realidad social de Cádiz y del compromiso de las entidades que atienden a estos colectivos.

La entrada a esta mesa redonda en la Sala Ana de Viya, que se hará por la avenida María Auxiliadora junto al acceso a la Asociación de Antiguos Alumnos, es libre hasta completar aforo.