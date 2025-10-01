Calor en la Noche celebra el noveno aniversario de su local de desayunos para personas sin hogar en Cádiz

La asociación Calor en la Noche celebra el próximo viernes 3 de octubre el noveno aniversario de su comedor para desayunos, ubicado en la calle Regimiento Infantería. Con tal motivo, y gracias a las donaciones de particulares y voluntarios del colectivo, ese día se podrá ofrecer un desayuno especial a las personas usuarias.

Desde su apertura en el año 2016, Calor en la Noche ofrece un servicio que anteriormente no existía en la capital gaditana para las personas sin hogar y en especiales dificultades. Pero no sólo se ofrecen desayunos en el local, sino que con el paso de los años y gracias a la implicación altruista de los voluntarios y las cuotas y donaciones de socios, particulares, empresas e instituciones públicas, se ha ido ampliando la asistencia a las personas más necesitadas. Así, una de las grandes apuestas que está realizando Calor en la Noche, con base en su local de desayunos es realizar una atención más integral y prestar un servicio personalizado a las personas sin hogar, de manera que se sientan en todo momento apoyadas y escuchadas. Los voluntarios y profesionales del colectivo asesoran a los usuarios y usuarias en diversas cuestiones, como la realización de gestiones administrativas o el acompañamiento a citas médicas. Del mismo modo se realizan las derivaciones necesarias para cubrir las necesidades de estas personas tanto a entidades públicas como privadas.

En estos nueve años han sido miles de personas las que han pasado por el comedor de Calor en la Noche. Tan solo en 2024 las estadísticas indican que se entregaron un total de 30.943 comidas, con una media de más de 90 personas atendidas cada día. Se superó así la cifra de años anteriores.

Calor en la Noche continúa también con su trabajo de atención a las personas sin hogar directamente en las calles de Cádiz, San Fernando, Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real y Jerez. Igualmente, tiene en marcha distintos proyectos como el del Hogar Parmenia, que da el impulso necesario a personas en situación de calle para integrarse en la sociedad o campañas especiales como la de Estrellas en la Navidad. María de la Palma Mení es la presidenta de este colectivo que forma parte de la Obra Social de La Salle y que lleva ya más de veinte años atendiendo a las personas más vulnerables de la sociedad.