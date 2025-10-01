Procasa alquila uno de sus locales en Cádiz
En la esquina de García de Sola con José Manuel García Pascual cerró hace unos meses una lavandería autoservicio. Y esta actividad va a reabrir en los próximos días, después de que Procasa haya logrado cerrar el procedimiento para ocupar ese local comercial de su propiedad.
La empresa municipal de vivienda ha adjudicado el arrendamiento con opción a compra a la única oferta presentada, que abonará mensualmente 665 euros (sin contar el IVA) por un período máximo de cinco años, que es cuando se tendría que materializar esa compra. Es decir, 7.980 euros anuales que ingresará a partir de ahora Procasa por esta futura lavandería que anuncia su próxima apertura en los escaparates.
Conviene recordar que Procasa sacó a concurso el arrendamiento del local por un precio mínimo de 653,28 euros mensuales. Una cantidad nada despreciable para un espacio de apenas 53,27 metros cuadrados útiles, que se traducen en un precio final de 12,48 euros el metro cuadrado con la oferta adjudicada.
Especifica Procasa que la arrendataria podrá ejercer la opción de compra en cualquier momento a lo largo de estos primeros cinco años de contrato, teniendo en cuenta que el precio mínimo fijado para la compra del local es de 156.787,40 euros.
