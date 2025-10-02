El comedor social Virgen de Valvanuz de Cádiz necesita ayuda de manera urgente

La Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, situada en la calle Santiago de la capital gaditana, ha dado la voz de alarma. Necesita de manera urgente alimentos con los que atender a las 150 familias con escasos recursos económicos que cada día acuden bien al comedor social para cenar o bien a recoger bolsas de comida. "Sin recursos llegaría el momento en el que tendríamos que cerrar", alerta Mila Aragón, responsable de la Fundación.

"Hacen falta galletas, leche, tomate frito, legumbres, carnes para las cenas, ropa de cama, mantas, sacos de dormir, ropa interior... No solo nos faltan recursos para comprar comida, también hay que mantener la finca, sus gastos y sus averías", apunta Manoli Ríos, encargada del comedor. Entre 80 y 90 personas cenan cada día, de lunes a viernes, por turnos de 22 desde las 19.15 a las 20.45. Además, Valvanuz reparte bolsas de alimentos al resto de personas.

Son muchas a las que atender y la situación con respecto a la recepción de alimentos ha cambiado. "Ya la Comunidad Económica Europea no nos envía comida porque ya todo va a través de la tarjeta monedero para familias con hijos menores. Pero seguimos ayudando a muchas familias con hijos mayores de quince años o a muchas personas que no tienen hijos, que también tienen necesidades", destaca Mila Aragón. "El Banco de Alimentos también está atado de pies y manos con este nuevo sistema de reparto y hace lo que puede. Ya no nos puede mandar los miles de kilos que nos enviaba antes. Sí es cierto que antes de la tarjeta monedero atendíamos a 300 familias y ahora son la mitad, las que no tienen menores a su cargo", aclara.

"Llevamos dos años sin subvenciones de administraciones públicas", apunta Manoli Ríos. Por eso, Valvanuz espera como agua de mayo los 25.000 euros de ayuda que el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hace poco. Será la primera vez que el Consistorio realice esta aportación a una Fundación a la que este dinero le posibilitaría afrontar sin sobresaltos sus acciones solidarias hasta finales de año.

De momento, "el boca a boca está haciendo efecto y pequeñas empresas también responden, como la pescadería Ainhoa", señala Ríos. Aragón añade a la Fundación Pascual, "que nos ayuda todas las semanas con comida precocinada y nos vamos defendiendo con las ayudas de las cofradías, que hacen mucho por nosotros, o aportaciones como las de los supermercados Aldi o Hipercor".

También ayudan las donaciones de los socios protectores, que son más de 200 con pequeñas aportaciones. "Pero van falleciendo y la verdad es que también hace falta relevo generacional en este sentido. Necesitamos juventud", destaca Mila Aragón.

La meta ahora es "que no falte el alimento de cara a la Navidad" para que, además de proporcionar ayuda a las familias necesitadas, puedan ejercer su labor los casi 50 voluntarios que se reparten entre todas las acciones solidarias que realiza Valvanuz. La Fundación pone a disposición de las personas interesadas en ayudar estas cuentas corrientes: BBVA: ES61 0182 1600 24 0000203477. Unicaja: ES46 2103 4000 68 3000350678, y el Bizum 01646.

La cofradía de El Perdón se moviliza

La cofradía de El Perdón, a través de su Bolsa de Caridad Santa Gema de Galgani, se ha movilizado rápidamente para ayudar, una vez más, a Valvanuz, comunicando que durante los cultos a la Virgen, del 7 al 12 de octubre en la parroquia de Santa Cruz, los asistentes pueden llevar leche y galletas, o bien unirse a la compra conjunta de alimentos refrigerados. También ofrece la oportunidad de realizar donaciones en esta cuenta ES2721001608600200109522 o a través del Bizum 33521.