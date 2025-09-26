El Ayuntamiento de Cádiz destina 150.000 euros a 19 proyectos de cooperación al desarrollo

La inversión del Ayuntamiento de Cádiz en proyectos de entidades sociales ha tenido este viernes un importante peso en la Junta de Gobierno Local de este viernes 26 de septiembre donde se han aprobado tanto ayudas directas a organizaciones escogidas desde el propio Consistorio, como las destinadas a las iniciativas seleccionadas en un proceso de concurrencia pública.

Así, la resolución definitiva de las subvenciones 2025 para proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y sensibilización indica que los 150.000 euros de dotación total se repartirán entre 19 iniciativas que se dividen en tres líneas diferentes.

En la primera, que cuenta con 119.500 euros, están agraciados 13 proyectos pertenecientes a colectivos como Manos Unidas, Fundación Esperanza, Madre Coraje, Museke y Saharauia, entre otros. La vía de ayuda humanitaria, a la que corresponden 6.000 euros, irán en su totalidad a un proyecto, también de Madre Coraje, para la atención a las familias afectadas por unas lluvias torrenciales en Perú. Por último, en la tercera línea, se enmarcan cinco proyectos de sensibilización y educación a los que se ayudará con un total de 14.500 euros, entre los que cabe destacar los presentados por APDHA o la Liga Española por la Educación.

En cuanto a las ayudas directas, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio para subvenionar con 65.000 euros un proyecto de intervención integral con menores y familias en situación de vulnerabilidd de Alendoy (15.000 euros más de lo que recibieron el año pasado) y con 25.000 a la Fundación Virgen de Valvanuz, para el mantenimiento y funcionamiento de su comedor social, que preferentemente se destina a personas sin hogar. Esta entidad es la primera vez que recibe esta subvención por parte del Ayuntamiento.

Estas dos subvenciones se unen a las cinco adjudicadas hace una semana a Tierra de Todos, Cardjin, Compañía Hijas de la Caridad que gestionan el comedor social Virgen Poderosa, Calor en la noche y la asociación Albor para personas sordas (en total 261.000 euros) y a los 65.000 euros que ya se destinaron a Amigas al Sur.

Una cantidad total de 415.000 euros en ayudas directas en lo que va de año, pero que crecerá con próximas subvenciones a otras entidades hasta alcanzar los más de 600.000 euros presupuestados para esta cuestión concreta "suponiendo el triple de lo que había cuando llegamos al Gobierno y casi el 50% más de lo que concedimos el pasado año", ha recordado el alcalde Bruno García que reconoce que la partida en subvenciones en régimen competitivo "no se ha subido, pero hay que tener en cuenta que las que ahora reciben ayudas directas eran entidades que aspiraban a este convocatoria pública a la que ya no pueden acceder", argumenta.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales que cada semana se atienden en Junta de Gobierno Local, se han aprobado ayudas por valor de 22.700,31 euros de los que 14.919 euros son para 41 ayudas de emergencia social; 4.925 euros para 12 ayudas económicas familiares; 1.320 euros para 22 ayudas para el pago de la luz y 1.536 euros para 21 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, 3 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 4 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 12 ayudas de cobertura energética anual y 39 suministros vitales de agua.