Ruiz Boix felicita a los malagueños por su tercer hospital y pregunta al PP por qué ha renunciado al de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha felicitado a los malagueños y malagueñas tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio del concurso de las obras del tercer hospital para Málaga valoradas en 607 millones de euros con un plazo de ejecución de seis años. “Es el paso definitivo para hacer realidad ese proyecto mientras aquí en Cádiz vivimos enfrascados en mentiras, en renuncios del PP en la Junta y el ayuntamiento, en confrontaciones para no responder a su compromiso con los gaditanos y las gaditanas”, señala Ruiz Boix que reitera que “con esa suma millonaria para el tercer hospital de Málaga queda claro que los 12 irrisorios millones que vale el solar de la Zona Franca es una argucia que se han buscado para negar el pan y la sal a Cádiz, en un castigo continuado a la ciudad de Cádiz”.

Advierte de que “esta broma la va a pagar muy cara el PP porque los gaditanos y gaditanas están siendo testigos directos del agravio y el capricho del presidente andaluz” y en este sentido, pregunta al PP “por qué Moreno Bonilla ha renunciado a esos mismos fondos europeos para construir el hospital prometido para Cádiz”.

“Mucho nos tememos que el PP quiera convertir esto en un instrumento más para la confrontación con el Gobierno de España y de paso en un caballo de batalla de cara a las elecciones andaluzas para tratar de cargar con la culpa de que no se haga a nuestra candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero”, señala y en este punto, exige explicaciones sobre “las voces en el PP de la provincia que dicen que no habrá nuevo hospital, que dicen que están dejando morir el proyecto y que reconocen que no hay verdadera voluntad de construirlo”.

“Tendrán que explicar desde el PP de Cádiz si eso es así, los gaditanos no se merecen que el Gobierno de Moreno Bonilla siga jugando con sus expectativas”, reclama para afear “el cuajo de la consejera y de Antonio Sanz de venir a Cádiz estos días en que estamos sabiendo de las buenas noticias para el hospital de Málaga mientras aquí están ignorando las necesidades de la población gaditana”.

Recuerda que “para acumular 607 millones con objeto de hacer realidad pronto el hospital de Málaga, la Junta ha tenido que modificar el presupuesto, una parte con cargo a los fondos Feder del marco 2021-2027 y el resto lo ha asumido el Gobierno andaluz con fondos propios”. “Es inconcebible que la Junta no haya podido buscar 12 millones para Cádiz, es injusto para los gaditanos y gaditanas que Moreno Bonilla busque donde sea para favorecer a su provincia Málaga, mientras se niega a pagar 12 millones y le ha endosado el problema al ayuntamiento solo para marear la perdiz”, insiste para recordar que “el Gobierno andaluz presumió de unos presupuestos históricos en inversión que no se han cumplido con Cádiz y realmente disponen de más fondos y recursos que nunca”.