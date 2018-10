Un rostro amable de la prensa local

Hubo un tiempo, muchos años, en el que Justo Mata fue uno de los rostros más reconocidos de los medios de comunicación en la capital, siendo un incansable todoterreno que tocó varios palos. Se convirtió en el referente de la información cofrade de Canal Cádiz y pionero de las retransmisiones en directo de la Semana Santa, así como redactor de El Periódico de la Bahía y Cádiz Información, del grupo Publicaciones del Sur, más de 20 años. Siempre le gustó escribir. A esta afición se unieron sus conocimientos cofrades y todo ello le abrió las puertas de la prensa. Cuenta que todo empezó un buen día en el que estaba trabajando en la tienda La Casa de las Cocinas, de la calle Sacramento. "Vino mi amigo José Manuel Romo y me comentó que le habían pedido un colaborador para la Semana Santa en El Periódico de la Bahía. Por entonces, la crisis del comercio era ya un hecho y no me lo pensé dos veces. Era una oportunidad que no quería dejar pasar", explica. Comenzó como colaborador y al tiempo, "gracias a la confianza de Carlos Medina, que era el subdirector", le hicieron su primer contrato. Desde ahí hasta su jubilación, encargándose principalmente de la Semana Santa, el flamenco y la información vecinal. Desde 1994 simultaneó periódico y televisión local. Y entre medias, colaboraciones con el Correo de Andalucía y Onda Cero, entre otros medios. Por último, trabajó durante tres años en la publicación San Fernando Cofrade. "Hubo años de ritmo frenético. De estar todo el día haciendo mil cosas, pero siempre lo hice con dedicación. No me pesaba porque me gustaba mi profesión. Fue una etapa fantástica en mi vida", indica.

La voz de Mata inauguró las emisiones en directo de la Semana Santa en Canal Cádiz Televisión a mediados de los 90. "El primer año lo hicimos en la plaza de Candelaria y al siguiente ya en El Palillero", recuerda. Y guarda en el corazón que su hija Belén, de prácticas mientras estudiaba Periodismo, participara un año en la retransmisión con el inalámbrico. "Aquella fue una Semana Santa única. Desde que ella tuvo uso de razón le producía curiosidad lo que yo hacía. Por eso se interesó por la profesión", apunta un padre orgulloso que disfruta en su jubilación viajando, otra de sus pasiones, y realizando cursos para seguir aprendiendo.

La Semana Santa ha sido siempre el denominador común de todas sus vivencias profesionales. Cofrade desde la cuna, dice que sus amigos le llamaban "la Cruz de Guía" cuando eran jóvenes y salían a ver procesiones. Mata participó en los años 80 en la reorganización de la cofradía de las Siete Palabras, que sigue siendo la hermandad de sus amores. Fue pregonero de la Virgen del Rosario en la Casa de Cádiz en Barcelona y presentó numerosos carteles, exaltando la saeta en la peña El Pájaro y la Federación de Peñas Gaditanas. Habla de la posibilidad de haber sido pregonero de la Semana Santa de Cádiz con gran sinceridad, lo que le honra. "Sé cuáles son mis limitaciones y no estoy capacitado para dar un pregón de esa altura", reconoce.

De la Semana Mayor gaditana señala que la evolución "ha sido constante y positiva en todos los aspectos". En cuanto a la carga, dice Justo Mata que "ya un paso no es un camión y los cargadores saben lo que llevan arriba. Se están cuidando mucho las formas. Ahora bien, la manera de cargar de Cádiz no se puede perder. La horquilla es una seña de identidad". En el plano negativo critica "la descoordinación a la hora de meterle mano a la carrera oficial", aunque comprende que la geografía de la ciudad no ayuda a encontrar una solución. "Hay que estudiar otras alternativas porque el experimento de 2018 no acaba de convencer. Y a mí tampoco", destaca. Sobre el futuro, Mata aplaude la implicación de los jóvenes cofrades, pero les deja un mensaje: "Quieren renovarlo todo muy deprisa. Por eso tienen que dejarse aconsejar por los mayores". Sabias palabras.