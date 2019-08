La revolución del tráfico en Cádiz

Unida a la nueva ordenanza se modificará en paralelo la ordenanza fiscal. Para el teniente de alcalde "no se trata de un afán recaudatorio sino de establecer herramientas de protección al vecindario. Así, los residente pagarán 50 euros al año, poco más de 4 euros al mes para poder estacionar con carácter preferente".

Tras el nulo efecto del plan que puso en marcha el PP, aprobado al filo de su salida del gobierno de la ciudad por lo que apenas pudo ponerlo en marcha, la coalición de izquierdas ha planteado un cambio radical en los usos de las plazas de estacionamiento del casco histórico y, a la vez, ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para " calmar el tráfico ", un concepto que cada vez tiene más fuerza en Europa, hasta el punto que este verano desde la UE se ha animado a los estados miembros a reducir el impacto del tráfico privado en los centros históricos, en favor de los espacios peatonales, los medios no contaminantes y el transporte público.

Vila reclama a Junta y Zona Franca suelo para aparcamientos disuasorios en Cádiz

La ampliación de la red del carril bici, en un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ha provocado la eliminación de plazas de aparcamiento, aunque en determinadas zonas se han buscado alternativas.

En cuanto a quienes vienen de otras localidades, el estacionamiento siempre ha sido en esta ciudad un problema.

Afirma Martín Vila que, más allá del aumento en el aforo de los párkings públicos, es necesario, para determinadas épocas del año, que "la Junta y especialmente la Zona Franca dejen el enfrentamiento y nos cedan solares en desuso como aparcamientos disuasorios si realmente quieren ser cómplices y no obstáculos en este cambio de modelo. En el de CASA - mientras la Junta no se decide sobre la construcción del nuevo Hospital - se podía haber utilizado como tal y, por ejemplo, haberse ofrecido como aparcamiento lanzadera para el festival No Sin Música y el resto del verano".

A parte de las bolsas disuasorias de aparcamiento, considera el teniente de alcalde de Movilidad Urbana que "con perspectiva para mejorar estructuralmente las necesidades de movilidad en el marco de la Bahía es imprescindible potenciar la infraestructura de transporte metropolitano mejorando frecuencia y prestaciones tanto en tren como en autobús. La ciudad metropolitana es una realidad y es continuo que vecinos se desplacen de una localidad a otra para trabajar, por ocio... y para ello es preciso que la oferta y frecuencia de buses entre las localidades de la Bahía y la capital mejoren, tanto en horario diurno como nocturno".

Incide en que "es insostenible tanto física como ambientalmente que todas las necesidades de desplazamiento se resuelvan con el coche, de ahí que sea necesario potenciar y mejorar una infraestructura en transporte público ya existente". Cabe recordar que hace veinte años se elaboró el Plan Intermodal de Transporte en la Bahía que advertía sobre el uso del coche privado, un 80%, respecto a los medios públicos, 20%. Se pretendía dar la vuelta a estos datos, pero no se ha logrado hasta ahora.