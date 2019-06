Los vecinos y los comerciantes del casco antiguo de la ciudad ven bien la creación de espacios de aparcamientos de uso exclusivo para residentes (zona verde) anunciada por el Ayuntamiento, pero con ciertas objeciones.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro y de la federación de asociaciones de vecinos 5 de Abril, Francisco Gómez, agradece que se facilite el estacionamiento a los residentes de esta zona de la ciudad "donde cada vez hay más problemas para aparcar debido a la creación del carril bici y a la peatonalización de algunas calles". En este sentido, menciona especialmente la plaza de España, que es el próximo espacio que se pretende peatonalizar y esto provocará la pérdida de un gran número de plazas de estacionamiento. Gómez cree que hay que buscar una alternativa a este espacio que se pierde.

Respecto a los planes municipales de convertir todos los estacionamientos del centro de la ciudad en zona verde para residentes o naranja (mixta), además de la azul que ya existe, Francisco Gómez ve mejor eliminar la zona naranja y poner solo zona verde y azul, pero que en este último espacio los residentes tengan los beneficios de la zona naranja. En su opinión, esta opción sería incluso más rentable para la empresa municipal de aparcamientos, Emasa, "pero es cuestión de estudiarlo".

Un aspecto que en la federación de asociaciones de vecinos no tienen claro es la distinción que hace el Ayuntamiento de zonas verdes y naranjas por barrios. Señalan que hay algunos barrios que no tienen plazas de aparcamientos, entonces, "¿se discrimina a esos vecinos?", cuestionan, poniendo como ejemplo la plaza de Candelaria: "Para los vecinos que viven allí ya es un problema entrar, ¿y dónde van a aparcar ahora? Porque en su entorno no hay zona verde. No es justo", expresa Francisco Gómez, quien ve más adecuado hacer una distinción entre intramuros y extramuros, en vez de diferenciar a los residentes por barrios.

Gómez cree que deberían haberse previsto antes las soluciones a la pérdida de aparcamientos que se está produciendo por la creación del carril bici y la peatonalización, "y no buscarlas cuando ya tenemos el problema encima". Aun así, celebra que se estén buscando soluciones y manifiesta la disposición de los vecinos a colaborar.

Por su parte, Manuel Queiruga, presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial, señala que desde esta entidad están "encantados" de que se facilite el aparcamiento a los residentes, pero ve necesario que se creen más plazas gratuitas de estacionamiento, porque en esta ciudad "existe un gran déficit de aparcamiento". "Hay que buscar alternativas a los aparcamientos que se pierden por el carril bici y los que se van a reservar para los residentes", manifiesta Queiruga, quien argumenta que los comerciantes del centro viven en gran parte gracias a los ciudadanos de la Bahía que vienen a Cádiz en transporte público –que necesita muchas mejoras en cuanto a conexiones y horarios, en opinión del presidente de Cádiz Centro Comercial– o en su vehículo propio.

Manuel Queiruga plantea como posible solución la creación de una bolsa de aparcamiento en los terrenos portuarios cuando se abra el muelle a la ciudad. Otra opción que sugiere es crear zonas de estacionamiento en extramuros y poner lanzaderas de autobuses hasta el centro.

Asimismo, quiere transmitir la preocupación de los detallistas del Mercado Central por el impacto que tendrá la pérdida de una gran parte de la zona azul del Campo del Sur con la creación del carril bici.