Las renovadas pistas deportivas de Loreto, en Cádiz, abrirán la primera semana de febrero

Los vecinos y vecinas del barrio de Loreto contarán con unas renovadas pistas deportivas en el Polideportivo Juan Meléndez, en la plaza Campo de la Aviación, a partir de la primera semana de febrero, una vez recepcionada la obra en los próximos días, informó in situ el concejal de Deportes, Carlos Lucero esta mañana de lunes 26 de enero. Los trabajos han supuesto para el Instituto Municipal del Deporte (IMD) una inversión de 287.699 euros, dentro del Plan Edil de Fondos Europeos.

Una nueva pista de street basket de 3x3 y otra de 5x5 sustituyen a la anterior cancha de baloncesto y se han renovado las de fútbol sala y balonmano. La actuación en este equipamiento incluye a su vez los vestuarios, en los que además de su renovación integral, se ha construido un baño adaptado. También se ha transformado el aspecto estético del recinto, con el cambio de las antiguas vallas por unas de tipo expo que ofrecen una imagen más moderna.

El proyecto también ha contemplado la instalación de nuevas porterías y canastas y de luces led para alumbrar todo el recinto. Estas instalaciones serán gestionadas por los vecinos, que se encargarán de la limpieza de las mismas y de la atención de los usuarios. Las pistas de balonmano y fútbol sala se van a alquilar y las de baloncesto serán de acceso libre.

Carlos Lucero estuvo acompañado por el alcalde, Bruno García; la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón; el presidente de la Asociación de Vecinos Campo de la Aviación, del barrio de Loreto y la presidenta de Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril, Pilar García.

Bruno García: "Era uno de nuestros principales compromisos"

Bruno García ha insistido en que “la mejora de las instalaciones deportivas de barrio era uno de nuestros principales compromisos al llegar al gobierno de la ciudad. Con estas mejoras queremos dignificar los equipamientos deportivos y ofrecer, después de años de falta de mantenimiento de los mismos, el mejor servicio a los usuarios”.

El alcalde ha recordado que, junto a estas pistas de Loreto situadas en la plaza Campo de la Aviación, también están en su fase final los trabajos de reforma del polideportivo Cándido Andrés de Puntales. Y ha añadido que “en los próximos días está previsto el inicio de las obras de la plaza Telegrafía Sin Hilos y que el próximo 22 de febrero culmina el plazo de presentación de ofertas para el nuevo pabellón Portillo”.

"Principalmente, lo que queríamos era devolverle al barrio de Loreto de Extramuros unas pistas deportivas a la altura de lo que es el barrio para esta ciudad", dijo Carlos Lucero, quien explicó las características técnicas de la instalación. "Es una pista que ponemos a disposición de los vecinos porque consideramos que deben ser para el barrio y estamos seguros de que los niños y las niñas y los más mayores van a poder disfrutar de este espacio tan bonito, iluminado con luces led", añadió.

"Dentro del Plan Edil de los Fondos Europeos estamos al 99% de las certificaciones de obra, de manera que seguimos siendo efectivos en cómo creemos que debemos ser en la reforma y mantenimiento de las pistas deportivas", afirmó Carlos Lucero.