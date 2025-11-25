El IMD invierte unos 170.000 euros en tres obras para la mejora del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD), ha culminado tres importantes obras para la mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, cuya inversión es de alrededor de 170.000 euros.

Por un lado, se ha procedido a la instalación de cuatro extractores de aire en la zona de las pistas deportivas, lo que va a permitir mejorar la ventilación del recinto, ya que estos dispositivos extraen el aire viciado del interior, forzando la entrada de aire fresco desde el exterior. Una actuación que va destinada a reducir la humedad, mejorando así la calidad del aire, algo que incide directamente en la salud de los usuarios. La inversión en estos dispositivos ha superado los 55.000 euros.

Por otra parte, también han finalizado ya las labores para sustituir la unidad de planta enfriadora en la piscina municipal de este mismo complejo, que había sufrido numerosas averías y que estaban estropeadas desde hace años. Estos trabajos, que han tenido un coste de 59.859 euros, van a permitir controlar la humedad relativa de la piscina y mejorar así el ambiente en este espacio, ofreciendo de esta manera más confort a los usuarios y al público que se encuentra en el graderío.

Asimismo, se han sustituído de las unidades interiores de acumuladores de A. C. S. en las instalaciones, unos trabajos que se adjudicaron por un precio de 55.203 euros. Con esta intervención, que almacena agua caliente sanitaria, se garantiza a los usuarios un suministro constante para las duchas.

Estos trabajos de mejora de este pabellón deportivo municipal, se suman a otras inversiones por valor de 140.000 euros que ya se han ejecutado en estos dos últimos años tanto en la fachada, como en las oficinas del IMD o en la renovación de material, como la sustitución de las seis canastas de baloncesto de las que disponen las pistas, que además han permitido adaptarlas para Minibasket.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que “con estas actuaciones seguimos mejorando y dignificando las instalaciones deportivas municipales, que era nuestro compromiso. En esta ocasión hemos abordado problemas de ventilación y humedad que sufren estas instalaciones desde hace años y que nos va a permitir dar mayor confort a los usuarios de la misma”, ha puntualizado el edil, que cifra en más de 300.000 euros la inversión realizada en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz en estos dos últimos años.