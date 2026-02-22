Recogidos 102.320 kilos de residuos en el casco histórico el último sábado de Carnaval

Retirada de basura en la plaza de la Catedral durante los Carnavales del pasado año.

El dispositivo especial de limpieza establecido para este Carnaval por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área de Medio Ambiente que dirige el teniente de alcalde José Carlos Teruel, ha recogido un total de 102.320 kilos de residuos sólidos urbanos en toda la ciudad a lo largo de la madrugada del domingo y hasta esta mañana.

En esta cifra se incluye toda la recogida ordinaria que se realiza de residuos sólidos urbanos en la ciudad, incluyendo los generados por el desarrollo de la fiesta.

Los operarios de la limpieza han realizado labores de recogida de residuos, barrido y baldeos en gran parte del casco histórico, de manera que a primera hora de la mañana de hoy domingo las calles se encontraban perfectamente limpias para abordar una nueva jornada festiva en Cádiz.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, ha agradecido a los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza el “esfuerzo extraordinario que están realizando estos días con motivo del Carnaval, destacando su profesionalidad y compromiso para que la ciudad amanezca cada jornada en perfectas condiciones”.

Con ello, ha subrayado que “el operativo especial puesto en marcha está dando excelentes resultados, ya que en muy poco tiempo las calles recuperan su imagen habitual, algo que demuestra la eficacia del dispositivo y la coordinación del equipo”.