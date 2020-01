Las rebajas de enero ya no son lo que eran: más devoluciones que compras en el estreno

“Las rebajas están desvirtuadas”. Manuel Queiruga, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, recordaba que este periodo de descuentos, desde la liberalización en 2012, comienza ya antes del tradicional 7 de enero. De ahí que este martes en la capital gaditana no se vivieran aglomeraciones. Mucho público, eso sí, aunque no como antaño con carreras y codazos para acceder a las gangas. “Las grandes firmas, sobre todo en textil, ya estaban aplicando descuentos durante la Navidad. Con eso, en el comercio tradicional no podemos competir. Los días de ventas fuertes no nos podemos permitir el lujo de meter rebajas”, señalaba Queiruga.

El pequeño y mediano comercio espera un repunte interanual de sus ventas en rebajas de en torno al 2%, aunque los autónomos del sector son cada vez más conscientes de la pérdida de fuerza de este periodo, que antes podía suponer más del 40% de las ventas de todo el año.

El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, ha afirmado que las campañas de rebajas han perdido “más y más fuerza” desde la liberalización de 2012, por lo que ha pedido al nuevo Gobierno que “dé a este asunto la máxima prioridad o que, al menos, se configure la mesa de trabajo para tratar este tema, tal y como tenía previsto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en funciones”. Los descuentos constantes, el cambio de hábitos de los consumidores y el auge de las ventas a través de Internet han reconfigurado “por completo” el calendario comercial en España, según la CEC, que precisa que el auge de la campaña del Black Friday en noviembre ha cambiado la dinámica de la de Navidad y Reyes Magos, así como de las rebajas.