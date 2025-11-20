Las reacciones en redes sociales al simulacro de tsunami en Cádiz: "Ni me ha sonado. O han visto que nado de lujo o quieren quitarme en medio"

Cádiz se ha tomando en serio el simulacro de tsunami que se ha realizado este jueves en Cádiz. Miles de personas han participado en el dispositivo de emergencias con el que se ha podido probar sistemas y protocolos de cara a un maremoto real y hasta niños y niñas de nueve colegios se han portado bien y han cumplido las normas para trasladarse a un lugar seguro. Pero, claro, tampoco ha faltado la guasa y la broma. Porque como dicen los gaditanos "Cádiz no para" o "no descansa" y siempre es capaz de sacarle punta a todo.

Así, en redes sociales se han compartido algunas imágenes de negocios que no han dudado en salir las puertas con una tabla de surf, ciudadanos con algún atuendo 'marítimo' y comentarios de todos los colores. "El simulacro va a servir para hacer cuplés", decía un usuario de X, donde en estos días pasados se han compartido algunas de las coplas que ya se le han cantado a la posibilidad de que una ola gigante llegue a la ciudad como en 1755.

De hecho no ha faltado las alusiones a la Virgen de La Palma, a la que muchos creen valedora de que por entonces las aguas se pararan en la calle viñera del mismo nombre. Una niña ha llevado, en su trasalado a lugar seguro durante el desalojo, una réplica del estandarte de la Virgen que se sacó en ese maremoto. "Tenemos ganadora del simulacro", han comentado a esta imagen que ha captado Diario de Cádiz en San Antonio.

Algunos gaditanos han asegurado en sus cuentas que en varios sitios se ha escuchado la famosa canción de Rocío Jurado, 'Como una ola', en la calle Cayetano del Toro, en el colegio San Rafael, en San Juan de Dios,...

Muchos comentarios ha provocado también el retraso en la llegada del mensaje a los móviles sobre la hora prevista en un principio, de las 10:03 a las 10:14 horas. A otros no le ha llegado. "A mí ni me ha sonado la alarma del simulacro de tsunami, o han visto que nado de lujo o quieren quitarme de en medio.", ha dicho el humorista Manolo Morera en su cuenta. Otro tiene claro de que marca es su teléfono. "iPhone Mazón. Al que no le suenan las alarmas. (El mío)". "Me acaba de sonar la alarma, ya estoy yo sacando el pollo del horno", ha comentado Marco Romero.

Las reacciones en la calle

El compañero José Manuel Sánchez Reyes ha recabado para Diario de Cádiz las sensaciones en las calles esta mañana de jueves, que ha resumido en una crónica. Entre otras la del vendedor de la ONCE de la esquina de Nueva con San Juan de Dios, Ignacio Rodríguez, que no le había saltado la alarma en el móvil, aunque sí en el TPV (Terminal Punto de Venta) donde despacha sus cupones. En un rincón con mucho arte, con clientes que dejan al día grandes perlas dialécticas, uno de ellos, Manuel, afirmaba que a él tampoco le habían alertado por el móvil, mostrando uno de gama antigua, con grandes botones. "La alerta que he recibido es la de mi mujer encargándome los 'mandaos'", destacaba.