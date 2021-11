Las ratas campan a sus anchas por la calle Doctor Marañón

La madrugada del 1 de octubre Nieves Villanueva saltó de la cama tras escuchar un fuerte ruido en el salón de su casa. Fue a comprobar lo que ocurría y se encontró en el suelo una figura de porcelana rota. En un mueble armario, dos puertas abiertas. Una especie de alacena donde la familia guarda víveres para el desayuno. Y dentro, una enorme rata dándose un festín. "Tres horas tardamos mi marido y yo en echarla de casa. No se me ha quitado el susto del cuerpo. Tuvimos que fregar toda la casa con lejía y amoníaco". No es la primera que aparece por el vecindario de los bloques 20 y 22 de la calle Doctor Marañón, en el barrio de El Balón. Y los vecinos tienen clara la procedencia de los roedores: el contiguo edificio que albergó en su día la Escuela de Náutica. También ha aparecido ratas en el solar donde estaba la escuela de Salus Infirmorum y saliendo de un garaje de una finca deshabitada junto al citado solar. "Y en el centro de salud del Olivillo ya se ha visto alguna", apunta Nieves en referencia a otro edificio pegado a la antigua escuela.

Los vecinos están hartos de comunicarlo al Ayuntamiento de Cádiz, pero la respuesta se hace esperar. Nieves Villanueva ha escrito a las áreas de Urbanismo, Salud, Atención al Ciudadano y Medio Ambiente. “Envié el primer correo en junio y desratizaron la hierbas que habían crecido en la calle Matía, un lateral de la Escuela de Náutica, pero no el interior del edificio. En el Ayuntamiento me dicen que no hay ahora mismo técnico que elabore el informe previo para poder exigir a los propietarios del edificio de Náutica, en este caso la Junta de Andalucía, del solar del antiguo Salus y de la finca abandonada”. La falta de respuesta ha llevado a Nieves a dirigirse incluso al Defensor del Pueblo Andaluz.

Mientras, las ratas siguen campando a sus anchas. “Andan por los cables de la luz que los vecinos de los primeros pisos tenemos a la altura del bajo de los balcones. Y hay excrementos en balcones. Tenemos miedo a abrir las ventanas”, apunta Nieves. En septiembre, según cuenta, una rata parió diez ratones bajo el aparato de aire acondicionado de otros vecinos. “Mi marido mató una el 8 de noviembre en el patio interior entre los números 20 y 22”, expone.

A la espera de una solución desde el Consistorio está claro que el abandono al que la Junta de Andalucía tiene sometida a la antigua Escuela de Náutica está redundando de manera negativa en la salubridad del barrio de El Balón. Urgen una actuación inmediata y un proyecto futuro para un edificio emblemático que languidece sin uso desde hace muchos años.