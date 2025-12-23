El puerto de Cádiz cerrará la temporada de cruceros de 2025 el próximo 27 de diciembre

La temporada de cruceros de 2025 en el puerto de Cádiz llegará a su fin el sábado 27 de diciembre, según la previsión de escalas que mantiene actualizada la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en su página web. Hasta esa fecha, el calendario contempla tres escalas más, que servirán para cerrar un mes de diciembre con una notable concentración de buques y pasajeros.

A partir de este 23 de diciembre, la actividad crucerística se reduce de forma significativa y queda prácticamente concentrada en dos jornadas. La primera de ellas será mañana miércoles 24 de diciembre, cuando está prevista la llegada del Queen Anne, uno de los buques más modernos de la flota de Cunard Line y una de las grandes novedades de este tramo final del año. Con 322,5 metros de eslora, el Queen Anne figura entre los mayores cruceros que han recalado en Cádiz durante todo el mes de diciembre. El buque llegará procedente de Southampton y continuará su itinerario hacia Funchal, en Madeira, en una escala que volverá a situar al puerto gaditano en una de las rutas atlánticas más relevantes del invierno.

Tras esa visita, el tráfico de cruceros quedará prácticamente reducido hasta el sábado 27 de diciembre, jornada en la que se concentrarán las dos últimas escalas del año y que marcará el cierre oficial de la temporada crucerística de 2025. Ese día está prevista la llegada del Ambition, con 216 metros de eslora, procedente de Portimão y con destino a Málaga, así como la del Amadea, de 192,8 metros, que arribará desde Portsmouth antes de continuar viaje hacia Santa Cruz de La Palma. Con la salida de este último buque en la tarde del día 27, el puerto de Cádiz dará por concluido el ejercicio.

Este cierre pone fin a un mes de diciembre que ha sumado 21 escalas de cruceros, con presencia de navieras de primer nivel como Norwegian Cruise Line, Viking Cruises, Costa Cruceros, Cunard, Marella y Regent Seven Seas. Entre los buques más destacados ha figurado el Iona, con 344,5 metros de eslora, el mayor de los programados, que realizó dos escalas en Cádiz a lo largo del mes, consolidando la capacidad del puerto para operar grandes unidades.

Pese a que la actividad se interrumpirá antes de que finalice el año natural, las escalas previstas en las semanas previas a las fiestas han permitido mantener un flujo constante de visitantes, con impacto directo en la hostelería, el comercio y los servicios turísticos de la ciudad. En ejercicios anteriores ha sido habitual que el calendario se prolongara hasta los últimos días de diciembre, pero en esta ocasión la planificación de las navieras ha concentrado el cierre en la jornada del día 27.

Con este calendario, el puerto de Cádiz pone fin a un año que vuelve a confirmar su papel estratégico en las rutas atlánticas y de reposicionamiento invernal, a la espera de que la programación de 2026 mantenga o refuerce la presencia de cruceros a lo largo de todo el ejercicio.