El PSOE pide a la Junta que incluya el hospital de Cádiz en el presupuesto de 2026

El PSOE de Cádiz quiere que el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año contemple una partida "con carácter finalista" para empezar a desarrollar todo lo necesario para que pueda ejecutarse el proyecto de construcción del nuevo hospital.

Los socialistas gaditanos han reaccionado con agilidad al anuncio realizado el pasado viernes por la ministra de Hacienda, que informó que Zona Franca cederá de forma gratuita el solar donde la Junta levantará el equipamiento sanitario; y este lunes han anunciado que este proyecto será objeto de su principal propuesta en el pleno del mes de septiembre.

En concreto, pedirá el PSOE que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Salud "a firmar lo antes posible el convenio con Zona Franca" para que "con los plazos y detalles" que se establezcan "se haga efectiva la cesión del suelo para que la Junta inicie los trámites administrativos y jurídicos" que se necesitan para la actuación prevista en ese solar. Al mismo tiempo, solicitará que el Ayuntamiento requiera a la Junta de Andalucía a que el presupuesto de 2026 incluya "una partida con carácter finalista que cubra todo lo necesario para el inicio de las obras del hospital".

Con esta propuesta, pretende el PSOE que el proyecto de nuevo hospital no siga dilatándose en el tiempo y pueda empezar a desarrollarse con los plazos más agiles posibles. "A la Junta se le acaban las excusas", ha indicado el portavoz socialista, Óscar Torres, que cree que a partir de ahora "vamos a comprobar si verdaderamente la Junta está dispuesta a gastarse 500 millones de euros cuando no ha querido gastarse 12 millones para la compra del suelo".

"A ver si el PP está a la altura", ha añadido Torres, que ha destacado cómo una administración gobernada por el Partido Socialista "viene de nuevo a salvar una operación" en la ciudad. "El PSOE ha vuelto a demostrar que está en el centro de las cosas, pasando de las palabras, de los juanmaloharía, a los hechos", ha indicado.

El transporte urbano

Otra de las mociones que presentará el PSOE en el Pleno está ligada a "la situación caótica en la que se encuentra el servicio de transporte urbano". Por ello, insistirán los socialistas en reclamar "que se licite el pliego a la mayor brevedad"; pero además de esto, "hay que dar un paso más con carácter urgente para dar solución a los problemas que se están dando con las averías de la flota".

"Hay que dar soluciones urgentes. Lo reclamamos el 11 de agosto y un mes después no sabemos nada", ha lamentado Óscar Torres, que ha recordado que el alcalde anunció que iban a tomarse medidas urgentes "que todavía no conocemos". "La solución tiene que ir vinculada al próximo pliego", ha avanzado el portavoz, que sí ha querido precisar que "no pedimos que se salte la ley, sino que dentro de los procedimientos reglados que existen se busquen las fórmulas para una solución"; entre otras cosas, porque prevé que el pliego aún tiene por delante "un año y medio o dos años para adjudicarse". "Y los autobuses no van a aguantar", asegura.

+ Condonación de la deuda

En tercer lugar, ha informado el portavoz socialista que su grupo reclamará en el Pleno del día 25 que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a aceptar la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno Central. Ha informado en este punto Torres que la cantidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez asciende a 18.791 millones de euros, recordando que en el año 2023 "Juanma Moreno pedía 17.800 millones de euros". "Le ofrecen casi 1.000 millones de euros más", ha precisado, lamentando la "incongruencia" que supone no aceptar la propuesta. "Es una postura partidista por encima de la ciudadanía", ha concluido.