Tranvías achaca a la ola de calor los fallos en el servicio de autobuses en Cádiz
También alegan el incremento de la demanda y aseguran que están haciendo el máximo esfuerzo por solucionarlos
El Ayuntamiento de Cádiz exige que no salgan autobuses sin aire acondicionado en la ola de calor
No las han contabilizado, pero en Facua-Consumidores en Acción están recibiendo desde que comenzó la ola de calor al menos dos quejas diarias de usuarios del servicio público de autobuses urbanos, según dijo a este periódico Jesús Yesa, secretario general de la organización. Las razones: las altas temperaturas que se ven obligados a soportar por el funcionamiento deficiente de los sistemas de aire acondicionado y porque los vehículos pasan llenos por las paradas y resulta muy difícil poder subirse a uno.
Este periódico también ha intentado recabar de la compañía concesionaria del servicio público, Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA, la cantidad exacta de quejas que se han interpuesto. En respuesta, un portavoz de la empresa ha respondido que “estamos haciendo el máximo esfuerzo en todos los departamentos para atender a la demanda en las mejores condiciones posibles con los medios disponibles enmedio de esta ola de calor. Más no podemos hacer”.
“Con temperaturas de 37 grados durante semanas no se están dando las condiciones normales de funcionamiento y estamos volcándolos al máximo en solucionarlo”, insistió la misma fuente. “Estamos dedicados completamente a eso y procurando que si hay averías, que son normales en estas condiciones climatológicas, repararlas lo antes posible para que se note lo menos posible en un servicio en el que tenemos en esta época mucha afluencia de público”, aseguró.
“Está coincidiendo una altísima demanda con unas temperaturas muy altas que no se habían registrado en otro mes de agosto. El autobús abre las puertas cada 300 metros, con lo cual es casi imposible que el sistema enfríe. Son condiciones totalmente extremas de funcionamiento”, insistió el portavoz de Tranvías, quien reconoce que la afluencia de público es la misma que el mismo mes del año pasado.
“Los autobuses no están saliendo con el aire acondicionado averiado, pero se puede averiar durante el servicio. Hay 48 vehículos y con estas condiciones de ola de calor y con este clima extremo puede haber una pequeña deficiencia, que no enfríe algún vehículo en alguna zona, pero se van cambiando los autobuses. Eso es normal. ha pasado siempre. Con estas condiciones es absolutamente normal que haya ocho averías en una semana”, sostiene el representante de la compañía. “La causa es la ola de calor, que nos ha condicionado mucho y que somete a los equipos a unas condiciones extremas. No hemos tenido un verano con tanto calor durante tanto tiempo”.
[Ayer por la tarde, en la cuenta de Cádiz Abandonada en X publicaban que "usuarios denuncian que a pesar del acuerdo suscrito entre Ayuntamiento y la empresa de Tranvías, el autobús urbano número 307, con matrícula 8158 FHL y que cubre la línea 3, está circulando en pleno agosto y con 32º C sin aire acondicionado"].
Respecto al incendio que sufrió hace unos días uno de los vehículos en plena avenida el portavoz de Tranvías sostiene que “no ardió un autobús, ardió un poquito un motor porque se produjo un cortocircuito debido a las altas temperaturas y afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Hubo un conato de incendio en el motor y se subsanó por nuestra parte y por gente que había cerca. Los Bomberos refrescaron la zona de motores, el autobús se llevó enseguida cocheras y se está reparando”.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.