El PSOE de Cádiz entregará este miércoles sus premios Mujeres Constitucionales

La Agrupación Municipal del PSOE de Cádiz entregará este miércoles 4 de diciembre a las 19.00 en el Palacio de Congresos los premios Mujeres Consticionales en su décima edición, destacando los valores de las galardonadas en su defensa de la Constitución Española, Carta Magna que el próximo viernes día 6 cumplirá 46 años.

Francisca Sauquillo Pérez del Arco será distinguida por el artículo 14 de la Constitución, que defiende que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Paca Sauquillo (Madrid, 1943), abogada en ejercicio desde 1966, feminista, política y activista, ha dedicado su vida a la defensa de las causas sociales. Sus inicios en el activismo social están muy ligado a su participación en los movimientos de cristianos de base en el tardo franquismo, trabajando codo con codo con el Padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. Precisamente esta labor se cuenta actualmente en la serie de RTVE 'Las abogadas'

Su defensa de las personas más desfavorecidas, en un principio se realizó desde su brillante labor como abogada laboralista, siendo defensora en los tribunales de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los derechos sindicales, así como de los presos políticos.

Francisca Sauquillo conversa con Felipe González. / Fernando Sánchez / Europa Press

El PSOE de Cádiz galardona asimismo a la periodista Rosa María Calaf Solé por el artículo 20.1 a., "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Calaf (Barcelona, 1945) es licenciada en Periodismo, Máster en Instituciones Europeas y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California-Los Ángeles.

Desde sus inicios en RTVE allá en 1970, donde el rol de las mujeres era secundario, Calaf rompió esas barreras con talento, rigor y determinación. Se convirtió en la primera corresponsal mujer de RTVE, y la corresponsal con la más larga y variada trayectoria (1983-2009), que inició destinada en Nueva York para Estados Unidos y Canadá, Moscú para la Unión Soviética y Rusia, Buenos Aires para América del Sur, Roma para Italia y Vaticano, Viena para los países del Este-Balcanes, Hong Kong y Pekín para la región Asia-Pacífico.

Lourdes Pastor Martínez (Puente Genil, 1981) recibirá el premio por el artículo 20.1 b) que habla del derecho "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica". El PSOE local destaca de ella que es "cantante-cantaora, socióloga y activista feminista. A través de su voz y sus letras, ha sido capaz de reinterpretar la tradición del flamenco, históricamente machista y masculina, como el resto de músicas, artes y sociedad. Ha aportado a la música una visión feminista y de lucha activa por los derechos de las mujeres".

Para el colectivo Ager Veneriensis de Sanlúcar de Barrameda es otra de las distinciones, atendiendo al artículo 22 de la Constitución Española que reconoce el derecho de asociación. El PSOE explica que "en torno a 1988 un grupo de madres comenzaron a reunirse para ayudar a sus hijos e hijas con las tareas del colegio. Tenían muchas inquietudes y les preocupaba sobre todo la cultura y la formación. Crearon la asociación del barrio pesquero de Bonanza en Sanlúcar y comenzaron una larga trayectoria de organización de cursos, conferencias, jornadas, talleres, etc... hasta el día de hoy, afrontando desde entonces todos los retos con los que se han encontrado. Actualmente la conforman unas 350 mujeres del barrio y 50 hombres".

También recibirá el premio 'La Pepa' Magdalena Valerio Cordero (Cáceres, 1959). Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, "sus inicios laborales fueron como funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por lo que ya desde esos comienzos pudo ser testigo directo de las dificultades a las que se enfrentaban las personas más vulnerables, especialmente las mujeres, que cargan con las peores consecuencias de un sistema discriminatorio".

La ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio en un acto celebrado en Úbeda (Jaén). / José Manuel Pedrosa / EFE

Fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2018-2020), adoptando medidas "de gran transcendencia" como la ampliación progresiva del permiso de paternidad o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019, lo que supuso un incremento del 22,3%. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Brecha de Género del Gobierno de España.

Carmen Chico, ex concejala socialista en el Ayuntamiento de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Y el Premio de Honor recae en Carmen Chico Rodríguez, (Cádiz, 1944). "A Carmen se la reconoce por su firme defensa del papel de las mujeres en la vida pública. Así lo reivindicó en la Conferencia de Pekín, donde se expresó con fuerza. Posteriormente, se manifestó en Rusia y acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en su lucha. Además, se pronunció en numerosas ocasiones a favor de la ley del aborto y de la ley del divorcio y contribuyó también a través de la Fundación Dos Orillas en la creación de escuelas en el norte de Marruecos. Pero su papel más relevante lo desempeñó con las gaditanas, con las mujeres del barrio, aquellas que los gestores políticos solían olvidar. Carmen comienza a darse cuenta de que las mujeres trabajaban para todos, pero como mujeres, no existían; no contaban, no tenían voz", explican desde el partido al que se afilió y con el que fue concejala del Ayuntamiento de Cádiz en la legislatura 1991-1995.