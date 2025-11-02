El PSOE de Cádiz sobre la apertura de los depósitos de tabacos: "Bruno García es rehén de sus propios anuncios falsos”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha denunciado el “flagrante incumplimiento” del alcalde, Bruno García, con la apertura de la primera fase de los Depósitos de Tabaco, que a día de hoy, iniciado el mes de noviembre, continúan cerrados.

Torres ha recordado que fue el propio Bruno García quien, durante las jornadas de puertas abiertas celebradas los días 29 y 30 de julio, anunció públicamente la apertura definitiva de este equipamiento. “Lo dijo el alcalde y se recoge en web institucional del Ayuntamiento: la apertura definitiva sería para finales de septiembre”, ha precisado el portavoz.

“Estamos en noviembre y los depósitos siguen cerrados. Ha finalizado septiembre y ha pasado octubre, y lo único que tienen los gaditanos es otro anuncio incumplido del Partido Popular”, ha lamentado Torres. Para el líder socialista, esta situación demuestra que “Bruno García es rehén de sus propios anuncios falsos y de su gestión basada en titulares y fotos, en lugar de en realidades”.

El portavoz socialista ha señalado que este retraso “no es un simple desliz en el calendario”, sino “un síntoma de la parálisis y la falta de gestión que sufre el equipo de gobierno”. “Lo más grave es que juegan con las expectativas de los vecinos, especialmente de barrios como Loreto o Cerro del Moro, que llevan años esperando que ese espacio se dote de contenido y vida”, ha afirmado Torres. El portavoz ha incidido en la importancia de los servicios prometidos en lo que el propio Ayuntamiento definió como un centro de innovación social, y que alberga bibliotecas, salas de lectura, videoteca, salas de reuniones y una zona de coworking, entre otras dependencias”. Para Torres, “son servicios fundamentales que se están retrasando y negando a los barrios por la incapacidad de gestión del alcalde”.

“Bruno García ha convertido un proyecto ilusionante para la ciudad, financiado mayoritariamente por fondos europeos, en una nueva decepción”, ha subrayado Torres, que le ha exigido al alcalde “explique los motivos reales de este retraso y ofrezca una fecha definitiva y creíble” para la apertura de los Depósitos de Tabaco. “Los gaditanos no merecen un alcalde que vive de la foto y que es incapaz de cumplir su propia palabra”, ha concluido Óscar Torres.