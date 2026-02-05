El PSOE de Cádiz acusa al alcalde de “ignorar” los avisos del protocolo en parques y jardines

El secretario general del PSOE en Cádiz, José Ramón Ortega, mostró ayer su “absoluto rechazo y profunda preocupación” ante las informaciones sobre la existencia de un protocolo municipal para el desalojo de personas sin hogar y la retirada de sus pertenencias personales en parques y jardines de la ciudad. Una práctica que el comité de empresa de la UTE Iniciativa Verde y diversos colectivos ya han bautizado como “el protocolo de la vergüenza” y que ha traído consigo incluso una sanción disciplinaria impuesta a un trabajador del servicio de Parques y Jardines por negarse a participar en estas labores de desalojo, explica el PSOE a través de un comunicado de prensa.

El secretario general critica la “hipocresía” del PP, que mientras niega públicamente la existencia de un nuevo protocolo —asegurando que se actúa igual que en la legislatura anterior—, permite que se sancione a trabajadores basándose en documentos que demuestran que sí existen instrucciones específicas para retirar enseres personales una vez que la Policía Local interviene.

“El alcalde debería explicar cómo es posible que sancionen a un trabajador de parques y jardines por negarse a participar en un protocolo, que según él no existe, al igual que debería explicar por qué ha ignorado las denuncias que los trabajadores de parques y jardines llevan meses realizando al respecto y de las que desde el PSOE nos hicimos eco el pasado mes de septiembre”, asevera Ortega.

Para el edil socialista, esta situación es una prueba más de un equipo de gobierno “agotado y sin iniciativa”, encabezado por un alcalde, Bruno García, que “en estos meses ha permanecido sin reacción y que vuelve a ir a remolque de los hechos, demostrando una incapacidad manifiesta para anticiparse a los problemas de nuestra ciudad”.

Ortega recuerda que esta crisis no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión deficiente en asuntos sociales. “El Ayuntamiento no está priorizando la protección de los gaditanos. El peso de asuntos sociales en los presupuestos municipales se reduce, con un alcalde que pese a autocalificarse como el más social, está más dedicado a las fotos y a los eventos que a la gestión de los problemas reales, ante los que sólo actúa cuando la realidad golpea”, concluye el concejal socialista José Ramón Ortega.