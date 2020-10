Los propietarios de los pisos turísticos de Cádiz piden protección

Prefieren tener un piso vacío antes que alquilarlo y arriesgarse a que el inquilino deje de pagar, o bien, se vaya dejando tras de sí unos destrozos en la vivienda que le salga caro al propietario haber optado por el alquiler de larga temporada.

Y muchos, en vez de tenerlo vacío, optan por meterse en el negocio de los pisos turísticos que les son más rentables y les suponen una mayor protección frente a los okupas.

Todos ven llegar el esperado Pleno en el que se apruebe la moratoria y la suspensión de licencias para la reconversión o construcción de un piso de alquiler. Pero todos, a la vez, coinciden en que la solución no es esa.

El gerente de Hispania Servicios Inmobiliarios, Álvaro Pedreño, aclara que el problema del alquiler no es nuevo en Cádiz. “Últimamente parece que el motivo más importante del aumento del precio de alquiler en Cádiz es el alojamiento turístico, y no pongo en duda que algo influye, pero que el problema de raíz no es ese”.

Pero la crisis no perdona e incluso los propietarios de los pisos turísticos lo están sufriendo en sus carnes, pero prefieren tener las viviendas vacías o alquilarlas por temporadas, antes que meterse en alquileres de larga temporada.

“Cuando nos sentamos a comparar la rentabilidad de una vivienda vacacional con los de una anual, después de descontar todos los gastos que conlleva el vacacional (limpieza, suministros, gestión, comisión de operadores vacacionales) y los impuestos ( mucho más altos en el vacacional que en el alquiler anual), nos damos cuenta que el motivo más importante por el que un propietario decide alquilar vacacional y no anual, es la inseguridad jurídica ante el posible impago por parte del inquilino, lo que genera, además, que haya propietarios que prefieran tener viviendas vacías antes de arriesgarse a un posible impago”, insiste este gestor de la inmobiliaria Hispania.

Tanto él como sus clientes que tienen y mantienen pisos turísticos tienen claro que para que el precio del alquiler baje, lo que hay que aumentar es la oferta, “y la oferta se aumenta con una legislación que proteja tanto a propietarios como inquilinos”.

Ante la oleada de okupas en Cádiz y en toda España, Álvaro Pedreño afirma que “las autoridades tienen en su mano la posibilidad de desarrollar un cambio legislativo, que dé más tranquilidad a los propietarios”.

Javier Ruiz está metido en el negocio de los pisos turísticos desde 2013. Él tiene dos y su mujer, uno. El covid ha azotado sus cuentas y es una de esas personas de las que hablaba antes Álvaro Pedreño, de Hispania. Ruiz ha tenido que optar por el alquiler por temporadas, pero sigue negándose a los de larga estancia. El motivo no es otro que la indefensión a la que dice estar sometido por culpa de la amenaza de los okupas.

Cuenta que “hasta hace poco la ocupación era muy alta, pero con el covid, hemos cubierto gastos pero teniendo que reducir mucho los precios, viendo como muchos días nuestras viviendas turísticas se quedaban vacías, sobre todo desde el inicio de septiembre”, cuando en años anteriores han gozado de llenos hasta la bandera.

Los tres pisos son céntricos, uno al lado del mercado, otro cerca del Ayuntamiento y otro en la calle Compañía, lo que hace que sus ofertas sean muy atractivas.

Javier Ruiz cree que si Cádiz se está quedando sin viviendas para el alquiler es porque “a los propietarios nos falta cobertura legal en caso de okupas o impago o bien en el caso de que nos destrocen la casa”.De hecho, este gaditano cuenta que su mujer optó por meterse también en el negocio del piso turístico porque empezó alquilando su vivienda por largas estancias y “le dejaron el piso hecho una mierda y no había forma de que los inquilinos le pagaran”. “Si a eso se une el temor a la ocupación que está amparando este equipo de gobierno, no hay muchas más opciones porque tenemos que cubrir los gastos que genera la vivienda y las hipotecas”.

Ruiz asegura que si hace una inversión es para vivir mejor, nunca peor. “Si no lo alquilamos es por culpa de esa inseguridad que vivimos los propietarios, que muchos dicen que nos dedicamos a esto para enriquecernos. Sólo le digo que ahora mismo estoy alquilando por 500 euros al mes. Es una cuarta parte de lo que podría sacar por un alquiler vacacional.

A pesar de todo sigue huyendo a las largas estancias optando más por meses o temporadas. “Antes que alquilarlo por años, prefiero tenerlo vacío”

Javier Ruiz añade a su experiencia la que vivió con un piso de su madre:“dejaron de pagar, nos lo destrozaron y me costó seis meses echarlos”. “Tendría que ponerse la cosa muy mal para volver al alquiler anual”, sentencia Ruiz.