Las viviendas turísticas piden que la suspensión de licencias se demore un año

Ni es el momento ni son las formas más correctas para una medida de ese calado. Esa es, en resumen, la posición que han adoptado los promotores de viviendas turísticas en reacción a la propuesta anunciada por el Ayuntamiento –y que incluso se iba a aprobar en el pleno del pasado viernes– de suspender la concesión de nuevas licencias para todo tipo de hospedajes con fines turísticos en la ciudad.

La delegación gaditana de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva) se ha mostrado radicalmente contraria a la propuesta que está elaborando el equipo de gobierno. “No nos parece para nada acertado ni el momento oportuno para llevar a cabo estas acciones”, ha trasladado a este medio el portavoz de la delegación gaditana de esta entidad, Luis López, que considera que no es “el momento para establecer límites, porque no se sabe qué situación tenemos”. “Ahora mismo no hay turismo, es muy escaso y de cercanía; si encima se va a poner límites a la inversión y al turismo, todavía más complicada”, ha afirmado.

Al respecto de la propuesta lanzada por el Ayuntamiento, Avva Cádiz se pregunta por el informe “en el que se basan para decir que toda la ciudad está afectada, salvo muy pocas zonas” por el índice turístico del parque residencial. “Hablan del informe de Ibermad de septiembre de 2019, pero en ese informe no aparece ninguna zona en situación saturada. Y además es un informe obsoleto. El Ayuntamiento se gastó 15.000 euros en un estudio que no sirve absolutamente para nada”, añade Luis López, que al respecto de la situación del sector de las viviendas turísticas remarca que la información que había hasta marzo “es distinta a la de hoy, cuando no se saben si los datos son ciertos o no y tampoco se sabe quién va a abrir, o quién va a seguir adelante con su proyecto”.

De hecho, lejos de una saturación turística en Avva Cádiz apuestan por la creación de más plazas de hospedaje. “Cádiz tiene poca capacidad de alojamiento. En los grandes eventos se satura la ciudad. El 18 de mayo del año pasado, por ejemplo, con el concierto de Manolo Carrasco en el Muelle la ciudad se quedó sin plazas desde un mes antes. Eso es señal de que faltan alojamientos y nuevos equipamientos, que nos facilitaría ser puerto base de cruceros u optar a eventos de cierto calado que hoy no se pueden celebrar”, señala la entidad.

En cualquier caso, Avva pide al Ayuntamiento que la suspensión de licencias turísticas en la ciudad se demore un año por la epidemia del coronavirus que ha mantenido cerrado los hospedajes durante el estado de alarma y que ha provocado una crisis económica cuyo calado es aún incierto. “Pensamos que hasta el Carnaval de 2021 no recuperaremos cierta normalidad”, asegura Luis López, que indica al respecto que hasta esa fecha “lo que necesitamos son ayudas de las administraciones, no trabas”.

Además, los promotores de viviendas turísticas exigen al Ayuntamiento formar parte de esa decisión, de esa propuesta de poner límites al uso turístico de las viviendas disponibles en la ciudad. “No nos cerramos a la posibilidad de establecer límites o controles. Pero queremos que cuenten con nosotros, dar nuestra opinión, que haya consenso y diálogo. Y con un realismo que hoy no tenemos”, expone el delegado en Cádiz de Avva, que asegura que el Ayuntamiento no se ha reunido con ellos ni con la Asociación de Empresas Turísticas (Aetc), dos de los colectivos con más fuerza en el sector turístico de la ciudad.

Sí han mantenido contactos, por contra, con el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz (Miguel Rodríguez, de Cs) “quien nos ha confirmado que no tiene noticias del Ayuntamiento sobre las licencias de viviendas con fines turísticas (vft) y que seguirán dando licencias como hasta ahora, en contra de lo que ha anunciado el Ayuntamiento”.

Por todo ello, esta asociación se muestra contraria a la postura del Ayuntamiento, a quien reclama un cambio de posiciones “porque siendo el turismo una de las pocas actividades que funcionan en Cádiz, parece increíble que se tomen medidas para limitarlo”. Y advierten desde Avva: “Si damos imagen de dificultad en lugar de facilidad, el inversor busca el sitio fácil, cómodo y seguro de invertir. Va a huir de Cádiz”.

Es más, esta asociación apuesta por una labor más proactiva del Ayuntamiento en referencia al turismo, lamentando que hasta la fecha “hay muy pocas acciones” por parte de la Delegación de Turismo a pesar de las diferentes reuniones y mesas que la concejala, Monte Mures, ha mantenido con las asociaciones y empresas del sector. “Internacionalmente Cádiz está situada en muy buen puesto, pero lo que no se haga aquí por atraer turismo se lo lleva otra localidad cercana”, reseña al respecto Luis López, poniendo como ejemplo la campaña anunciada hace unos días por Sevilla o las que ya han puesto en marcha otras ciudades como Málaga. Todo ello en un verano complicado donde las fronteras siguen cerradas y donde la batalla del Turismo se pelea con el español como único público al que buscar.

“Son tiempos muy delicados. No es el momento de poner dificultades al turismo”, concluye Avva.