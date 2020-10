Josefa Díaz, directora del hotel Las Cortes de Cádiz, tiene una larga experiencia en el sector turístico gaditano pero una situación como la que estamos viviendo ahora, provocada por el Covid-19, no la había vivido nunca. "Es el peor momento del turismo por la incertidumbre, porque no sabes por dónde tirar", afirma. El cierre de establecimientos como el hotel Playa Victoria o el Monte Puertatierra por la falta de clientes es algo que "no había visto nunca" y por ello le preocupa enormemente el futuro del sector.

Pero su entusiasmo innato le lleva a mantener que "no voy a cerrar aunque me quede sola con mis hijos en el hotel. Nosotros no queremos despedir ni cerrar, queremos contratar y crear empleo". Y es que, dentro de lo que cabe, en su negocio las cosas no van tan mal como en otras empresas, ya que tienen en un ERTE a tres empleados, mientras que el resto de la plantilla, unas 20 personas, siguen trabajando con normalidad.

"Durante el confinamiento mi equipo se seguía formando y hemos puesto en marcha un sistema llamado Open Day por el que el cliente puede reservar y hacer su propio check-in desde su móvil para que haya el menor contacto posible. La limpieza y desinfección es también parte fundamental de nuestro día a día. Además, todos hacemos de todo. Yo, por ejemplo, estoy en barra, en cocina, en la terraza o en la recepción, estoy disponible las 24 horas. Es la única manera de seguir adelante".

Todo eso ha servido para que el verano haya sido aceptable a nivel de reservas. "Nosotros nos mantenemos. Lo bueno de esto es que hay mucho turista nacional que no conocía su propio país y ahora sí lo está haciendo. Hay clientes españoles que cuando pase la pandemia van a volver porque se han quedado encantados con nuestra provincia y porque somos un destino con poca incidencia del Covid".

Pepa, como presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, se acuerda de otros negocios más tocados por culpa de la pandemia. “Hay sectores a los que esta crisis les ha tocado de lleno. Es el momento de adaptarse y reinventarse. Esto va a pasar”, finaliza.