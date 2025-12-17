Programación de primavera 2026 en el Centro de Arte Flamenco de la Merced de Cádiz

La primavera 2026 en el Centro de Arte Flamenco de La Merced de Cádiz volverá a ofrecer una programación basamentada "en dos pilares, la formación y las exhibiciones", ha explicado la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, durante la presentación de la próxima temporada de Teatros de Cádiz, es decir, de las programaciones del Gran Teatro Falla, Teatro del Títere La Tía Norica y este mismo espacio, ya que la Sala Central Lechera permanece cerrada a la espera de su remodelación para hacerla más accesible.

Así, en el ámbito formativo, habrá clases magistrales, mientras que en el apartado de exhibición sí se cuenta con nombres como los de Alejandro Silva, La Lupi, Juan Medina, el trío formado por Pilar La Gineta, Teresa Hernández y Naike Ponce o José Valencia, además de la Asociación de Danzas Folklóricas Ciudad de Cádiz.

La programación está construida con un presupuesto de 24.257,95 euros.

Programación completa

Sábado 11 de abril. 20:00 horas. ALEJANDRO SILVA “A MI MANERA”

El cantaor estará acompañado por Pablo Heredia a la guitarra; Diego Magallanes, al piano; Francisco Barragán El Melli, a la percusión; María José Fernández y Lola Segundo, coros y palmas; Emilio Martín, al violín; y la flauta de Soleá Gatica

Sábado 18 de abril. 20:00 horas. JUAN MEDINA "FUGAZ"

El guitarrista y compositor, reconocido por su virtuosismo y su enfoque innovador dentro del género flamenco, actuará con la guitarra acompañante de Óscar Manzano; el cante de Agujetas Chico y la percusió de Poti Trujillo.

Viernes 24 de abril. 20:00 horas. PILAR LA GINETA, TERESA HERNÁNDEZ Y NAIKE PONCE “CANTE DE MUJER”

Las tres cantaoras, que también contarán con una pincelada soul de las voces de Martha Ramos y Natalia Duma, estarán acompañadas por David Gavira a la percusión y la guitarra de Daniel Bommatti.

Jueves 30 de abril. 20:00 horas. JOSÉ VALENCIA “CON JERARQUÍA”

El cantaor lebrijano llegará al Centro de Arte Flamenco de la Merced con la guitarra de Juan Requena y las palmas de Manuel Valencia y Juan Diego Valencia. Además, ofrecerá una clase magistral ese mismo día a las 17.00 horas.

Sábado 9 de mayo. 20:00 horas. ASOCIACIÓN DE DANZAS FOLKLÓRICAS CIUDAD DE CÁDIZ “UN PASEO POR EL FOLCLORE DE CÁDIZ Y SU PROVINCIA"

Un repertorio que incluye piezas emblemáticas del folclore gaditano, mostrando la esencia de la identidad gaditana a través de la música, el baile y la indumentaria tradicional. Entre las coreografías se podrán disfrutar de tanguillos de Cádiz, sevillanas, sevillanas boleras, fandangos, alegrías y romeras, en una apuesta por la conservación, divulgación y recuperación de nuestro patrimonio inmaterial.

Sábado 16 de mayo. 20:00 horas. LA LUPI. “NARRACIÓN ESCÉNICA SOBRE EL MANTÓN DE MANILA”

El mantón de Manila es una prenda muy apreciada desde hace más de dos siglos, utilizada como chal o para adornos en balcones en días importantes del año. En esta conferencia ilustrada, la bailaora malagueña Susana Lupiañez Pinto reconstruye una parte de su historia. Además, la artista ofrecerá una clase magistral ese mismo día a las 12 horas.

Sábado 23 de mayo. 20:00 horas. EL CHORO. “IN SITU”

Antonio Molina, el Choro, (Huelva, 1985) es uno de los bailaores más destacados de su generación, reconocido por su fuerza escénica, su dominio del compás y su profundo arraigo flamenco. En esta propuesta, se basa en el flamenco tradicional y su baile gitano.