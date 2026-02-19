Primer paso superado para el nuevo contrato de autobuses urbanos en Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, lo califica de "paso esencial". Y sea o no tan relevante, lo que sí es seguro es que se trata del primer trámite formal superado en el largo proceso que aún resta por delante para que la ciudad tenga un nuevo servicio de autobuses urbanos en circulación. El Ayuntamiento ha aprobado este jueves con carácter definitivo la estructura de costes sobre la que se asentará ese futuro contrato, cuya adjudicación aún se divisa muy lejana.

El Pleno convocado de manera extraordinaria para aprobar este trámite ha tumbado la única alegación presentada y ha dado validez definitiva a esta estructura de costes, que sigue enfrentando a gobierno local y oposición por los parecidos o las diferencias que unos y otros encuentran con la anterior estructura, que se aprobó en 2022 "y que vosotros dejásteis caer", como le ha dicho el socialista José Ramón Ortega al concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla.

Tan distintas son las formas de analizar esta estructura, que ha salido adelante con los únicos apoyos del Partido Popular, habiéndose abstenido toda la oposición. Pero más allá de cuestiones políticas, este paso dado en relación al futuro servicio de autobuses urbanos abre la puerta al largo recorrido que aún tiene por delante el expediente.

Así, la estructura ya aprobada con carácter definitivo en su fase municipal será remitida ahora a la Comisión de Contratación Pública de la Junta de Andalucía para su estudio y valoración. Y si este órgano se pronuncia de forma favorable, podrá aprobarse en un nuevo pleno al que también irían ya los pliegos técnico y administrativo y la memoria justificativa. Documentos estos últimos que también serán remitidos ahora a la Junta para que los estudie y apruebe o detalle las correcciones necesarias.

Por tanto, aún queda recorrido por delante hasta que el Ayuntamiento pueda dar luz verde a los pliegos elaborados y proceder a la licitación del servicio. Algo que según Adelante Izquierda Gaditana no ocurrirá al menos hasta el año 2028, lamentando el grupo socialista los "dos años y medio perdidos" entre la estructura que se aprobó en 2022 y la aprobada este jueves. "En dos años y medio hemos traído lo mismo en lo que ustedes tardaron 8 años", ha sido la respuesta del alcalde, que ha insistido en que con la aprobación de hoy "damos un paso esencial para mejorar la movilidad en la ciudad y para contar con un servicio de transporte urbano más sostenible, más eficiente y acorde a nuestra ciudad".