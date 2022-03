La primavera será "leve" en Cádiz para los alérgicos a las gramíneas

Las mascarillas y otros aliados contra las alergias

Durante los dos años que llevamos de pandemia y utilizando mascarilla, los alergólogos han notado un descenso de sintomatología en sus pacientes, especialmente respiratoria, por el menor tiempo de exposición, lo que ha incidido en una bajada también de la medicación.

En España no existen estudios al respecto, aunque el doctor Valero citado otros que sitúan hasta en un 40% el descenso de la medicación, por lo que "es una recomendación útil poner un mecanismo efecto barrera" como es la mascarilla, y también las gafas de sol, para reducir el tiempo de exposición.

Pero también hay otros aliados que pueden ayudar, resume Moral: "Es importante cambiarse de ropa y lavarse la cara cuando lleguemos a casa, no tender en el exterior los días de mucho viento para no acumular polen, no abrir ventanas para ventilar entre las 12 y las 5 y viajar en coche siempre con ventanillas cerradas y filtros antipolen o usar purificadores de aire en sus domicilios".