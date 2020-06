La previsión de mareas en junio para ir sin sorpresas a las playas de Cádiz

El cierre del acceso en la playa de Santa María del Mar este domingo, coincidiendo con la pleamar, puede que sea el primero de los muchos más que nos pueden esperar este verano, cuando apriete el calor y los turistas se unan a los gaditanos para disfrutar de las playas que nos ofrece la ciudad y la provincia.

Debido a las mareas, será más posible que esos números se rebasen con marea alta. Este domingo el coeficiente alcanzó el 0.88 a las 16:48 de la tarde, según la tabla oficial de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y en Santa María del Mar, que pierde mucho arenal, se rebasarían los 3.648 usuarios que se establecen. Aunque es alto, los días anteriores subió aún más la marea, pero había menos personas entre semana.

En lo que queda de junio, el mayor coeficiente de marea se dará otro domingo y a la misma ahora punta. Para e el día 21 está previsto de 0.80 de coeficiente a las 16:35 de la tarde. El sábado 21 será de 0.79 a las 15:55. El resto de mareas con más grados se darán en esa semana, entre el miércoles 18 y miércoles 24, con alrededor de 0.71 de coeficiente. (Aquí puede consultar el calendario de mareas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz)

Para este próximo fin de semana, días donde se pueden llegar a concentr más usuarios, no se prevén sin embargo mareas tan elevadas. Este sábado y domingo no se superará el 0.47 de coeficiente y respeto a la que coincide con el horario de bañistas serán temprano, a las 10:25 y 11:32, no volviendo a subir hasta la noche. La bajamar será a las 16:18 y a las 17:29.

En el último fin de semana la marea empezará a subir pasadas las cuatro de la tarde y sin mucho coeficiente, que será de 0.63 el sábado 27 y 0.62 el domingo 19. La anterior pleamar del día será sobre las ocho y la nueve de la mañana.

Por las medidas del coronavirus, cada playa tiene calculado un aforo que no se podrá sobrepasar, con lo que se controlarán los accesos. Para obtener el aforo, el Ayuntamiento de Cádiz ha calculado la superficie efectiva de la playa con un coeficiente de marea aproximado de 0,80 y de esta superficie se han deducido las ocupaciones de playas, una franja de dos metros de seguridad respecto a las principales zonas de estancia y paso, y un pasillo de seguridad de seis metros respecto a la línea de pleamar para permitir el paseo y libre tránsito a la orilla del mar, delimitaciones que establece el plan de contingencia.