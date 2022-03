Los populares piden “un plan de asfaltado urgente” para las vías no adoquinadas de la ciudad

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz defenderá mañana en el Pleno Ordinario de Marzo una propuesta en la que se pide que el Equipo de Gobierno elabore, apruebe y ejecute, de manera urgente, un plan de asfaltado de las principales vías no adoquinadas de la ciudad y, al mismo tiempo, programe planes de asfaltado parciales que completen la totalidad de las restantes vías, muy afectadas por la falta de mantenimiento de las mismas en estos últimos años.

El presidente del GMPP, Juancho Ortiz, ha indicado —al hilo de la propuesta presentada— que “la evidente falta de mantenimiento de la ciudad es un hecho ya denunciado y puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, por la oposición, los medios de comunicación y los propios ciudadanos que lo sufren a diario. La pregunta es si ninguno de los 13 concejales anda por la ciudad, o es que son los únicos que no ven cómo está la ciudad. Luego se ofenden porque le decimos que no trabajan. Los gaditanos están ya cansados de que, como mucho y en muy pocos sitios, se hagan parcheos puntuales que no arreglan absolutamente nada”.

Falta de mantenimiento general

Los populares han señalado que “dentro de esta desidia general de la no actuación municipal, y esa falta de mantenimiento general, llama la atención el lamentable estado de las avenidas y calles no adoquinadas en la ciudad, que llevan años sin ninguna actuación. Algunas de ellas soportan una considerable densidad de tráfico que requeriría un asfaltado periódico, algo que, evidentemente, no se cumple. Hay avenidas y calles que no han visto un cubo de asfalto desde hace siete años, la actuación es inaplazable, igual que la programación de planes de reasfaltado periódicos”.

Una actuación con evidentes beneficios

Juancho Ortiz recordó que antes se realizaban planes de asfaltado periódicos que mantenían un estado más que aceptable de vías y calles de la ciudad, unidos a un plan de mantenimiento continuo: “todo esto se cambió en 2015 por la inacción, la improvisación y el parcheo, lo que se ha traducido a esta altura en un deterioro continuo de todas las vías no adoquinadas de la ciudad, tanto principales como secundarias. Todo Cádiz es testigo de los amplios tramos de avenidas que hay con socavones, hundimientos, zonas erosionadas, pavimento disgregado, irregularidades. La programación periódica de estas labores no solo es necesaria, sino que supone una garantía de mantenimiento en las vías de más tráfico de la ciudad y un añadido a la seguridad del tráfico que, en ocasiones, tiene en las deficientes condiciones del firme uno de sus principales problemas”.