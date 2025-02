Polémica en el Carnaval de Cádiz: "No sé a quién votan Fangoria y las Nancys Rubias", dice la edil de Fiestas

Beatriz Gandullo, teniente de alcalde y concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, ha respondido esta mañana a las críticas de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) por el precio que se han contratado para unos conciertos gratuitos durante el Carnaval a Fangoria, el grupo liderado por Alaska; y a Nancys Rubias, la formación encabezada por Marío Vaquerizo. Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

"Casi 130.000 euros de dinero público de la ciudad se van a llevar Alaska y Mario Vaquerizo por los conciertos de Carnaval. Casi lo mismo, por poner un ejemplo, que toda la programación del Falla de marzo a mayo. Y muchísimo más que los artistazos gaditanos que actúan. Casi medio millón de euros el total de los conciertos", denunció a través de un vídeo en Instagram el portavoz de AIG, David de la Cruz. "Forman parte de una red clientelar del PP, que luego le hacen sus campañas y se benefician de ello, como Juanma Moreno Bonilla y José Manuel Soto", cuenta De la Cruz.

Como ya adelantó este periódico, durante el Carnaval de Cádiz se van a celebrar una serie de conciertos en la Plaza de San Antonio para los que el Ayuntamiento ha contratado a Viva Suecia, por un total de 133.100 euros (110.000 más impuestos); a Fangoria, por unos 96.800 euros (IVA incluido) y a la ídolo infantil Luli Pampín, por unos 75.020 euros.

Otros artistas que ofrecerán sus actuaciones la semana de Carnaval serán Nancys Rubias y Kiko Veneno, conciertos que tendrán un coste de 30.250 euros cada uno. La contratación de Tu Otra Bonita ha supuesto una inversión de 24.200 euros; mientras que la del gaditano Álvaro García le costará a las arcas municipales 5.962 euros. A la del tambien gaditano Jesús Bienvenido se han destinado 17.424 euros y 9.680 al espectáculo infantil Festykids.

"Me genera profunda tristeza que se ponga ahí el foco del Carnaval"

"Me genera profunda tristeza que estén poniendo el foco de la fiesta grande de esta ciudad en que venga un artista determinado u otro. Pero lo que ha estado haciendo este equipo de Gobierno respecto al Carnaval es subir los premios del COAC un 17% más que el anterior, pasando de pagar a nuestra gente de 642.000 a 751.000. euros", dijo Gandullo.

"Este equipo de Gobierno está invirtiendo en el Carnaval más que nunca en la historia de la ciudad. Hemos pasado a invertir en nuestra gente, en contratos de los carruseles, en las batallas de coplas, en la cantera, en las noches de Carnaval y en los escenarios de la calle casi 900.000 euros, que supone un 43% más que el equipo de Gobierno anterior", aseguró la edil.

"Que alguien venga a decirnos a nosotros, que estamos invirtiendo más en los conciertos de San Antonio, que existe [una preferencia política por algún artista]... Yo no conozco la ideología política de los artistas que vienen, la desconozco. Se ha hablado de la de dos de ellos. Pero no hemos contratado solo a dos grupos como Fangoria y Nancys Rubias. Que por cierto: qué machista decir que es el marido de... o la mujer de... Eso hay que hacerselo mirar", advirtió la concejala.

"Son dos grupos diferentes: Fangoria, que viene a dar un concierto el 8 de marzo, y estamos encantados de que vengan, y Nancys Rubias, que viene otro día a dar su concierto. Desconozco a quién votan los componentes de Fangoria y los de Nancys Rubias, al igual que desconozco a quién votan el resto de los artistas que van a pasar por el escenario de San Antonio, que son Kiko Veneno, Jesús Bienvenido, Álvaro García y otros muchos. A ninguno les pedimos que nos digan a quién votan para dar un concierto en Cádiz", añadió la edil.

"Son conciertos gratuitos que ofrecemos a la ciudad de Cádiz para que disfruten. Y no tenemos ningún problema en que auditen la inversión de este equipo de Gobierno en la mayor fiesta que tiene esta ciudad. Vamos a seguir apostando por el Carnaval, vamos a iluminar sus calles y vamos a seguir invirtiendo en contratos en Carnaval para nuestra gente. Somos el equipo de Gobierno que más ha invertido en que los grupos que están haciendo Carnaval tengan los mejores contratos y lo hagan en su ciudad. Transparencia absoluta. Esos contratos están en la plataforma del estado". Agregó Beatriz Gandullo. "Qué pena que pongan el foco ahí", insistió.

"También quiero destacar que el anterior equipo de Gobierno duplicó su inversión en los conciertos el año de elecciones. No pasa nada. ¿Querían decirnos algo? ¿Los Carnavales de los años anteriores no tenían tanta importancia? No lo sé. Tampoco nos importa", concluyó la edil.