La plantilla de Ayuda a Domicilio comenzará las movilizaciones en Cádiz el 20 de octubre

La distancia entre la empresa responsable del servicio municipal de Ayuda a Domicilio de Cádiz y la plantilla de trabajadores cada vez pinta más insalvable. Con tan solo dos meses de servicio a sus espaldas, trabajadores y empresa muestran una ruptura que se traducirá en movilizaciones laborales que ya se anuncian para el 20 de octubre. Será ese día cuando comiencen las concentraciones (a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Cádiz), a la espera de la huelga cuyo expediente va a iniciar la plantilla, según ha anunciado el comité.

Los trabajadores de Óbolo rechazan las explicaciones dadas días atrás por la empresa y señalan al alcalde de la ciudad, Bruno García, como máximo responsable del escenario que se está viviendo desde la entrada en vigor del nuevo contrato en el mes de agosto. Y ante ello, además de iniciar el día 20 las movilizaciones anuncian que van a mantener contactos "con las fuerzas vivas de nuestra ciudad y trabajadoras de Óbolo de otras ciudades y que presentan nuestros mismos problemas para organizar manifestaciones" que alcen la voz contra la situación laboral que vienen atravesando. Todo eso a la espera de la huelga que ya se está tramitando y que dejará al servicio seriamente dañado.

"Resulta incomprensible comprobar cómo nuestro alcalde, garante principal del acuerdo de mejoras del colectivo de Ayuda a Domicilio, es incapaz de poner punto y final a la relación con una empresa pirata que le ha solicitado la resolución de mutuo acuerdo a la vez que pide que subsidiariamente se inicie un nuevo procedimiento de licitación", lamentan los trabajadores, que creen que Óbolo "ha pasado de amenazar con presentar una quiebra técnica a acorralar a nuestro alcalde mientras este, lejos de garantizar el cumplimiento del acuerdo, no deja con sus declaraciones de dar muestras de su lamentable fracaso".

Casi 200 denuncias por problemas en las nóminas

El problemas de las nóminas de la plantilla de Ayuda a Domicilio sigue sin resolverse, como vuelven a indicar desde el comité, que aseguran haber formulado ya casi 200 denuncias por incidencias en el pago de los salarios de la plantilla. "Lejos de haberse realizado correctamente, las nóminas han vuelto a presentar incidencias que han debido ser comunicadas a la empresa para su corrección".

Y detalla el comité algunas de las incidencias registradas: "Trabajadoras que han percibido salarios inferiores al que corresponde sin motivo aparente, trabajadoras que en el mes de agosto realizaron una ampliación de jornada que no se ha visto reflejada en sus nóminas, trabajadoras que estando de baja médica no perciben los complementos correspondientes entre otras situaciones, trabajadoras que en situación de reducción de jornada perciben un salario inferior a la jornada reducida sin tener en cuenta aquellas situaciones que puedan surgir en los próximos días, trabajadoras que no han recibido su certificado de empresa y no pueden solicitar su desempleo, trabajadoras dadas de alta de manera indebida suspendiéndose sus respectivas prestaciones de maternidad, trabajadoras que siguen sin percibir de manera correcta sus nóminas correspondientes al mes de agosto por lo que es imposible realizar las reclamaciones correspondientes, solicitudes de nóminas y registros de jornada, no entrega de certificados de empresa, vacaciones pendientes de pago, irregularidades en bajas de maternidad y paternidad, solicitud de revisión y reclamación de cantidades por nóminas erróneas, no entrega de copias básicas y prórrogas de las trabajadoras, alegaciones a la documentación de subrogación, explicaciones de cómo calcular las parcialidades en las nóminas, explicación de las horas extraordinarias del equipo de coordinación...".

Todo ello ha dado lugar a un total de 197 denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo por irregularidades en las nóminas del mes de agosto, a lo que se suman más denuncias "por la no entrega de copias básica, prórrogas y registros de jornada". "Y desde nuestro departamento jurídico se va a proceder a denunciar ante la Agencia de Protección de Datos la vulneración del derecho a la privacidad de las trabajadoras", avisan también desde el comité.

"Mientras tanto, Óbolo continúa con su pasotismo habitual apoyado por un equipo de gobierno que solo pretende buscar un balón de oxígeno para seguir respirando entre nómina y nómina a costa de la preocupación del colectivo por si cobrarán bien o no el próximo mes", denuncia la plantilla, que sigue advirtiendo que la empresa ha abonado en septiembre el complemento de 200 euros mensuales como un "plus transitorio" y no como "complemento definitivo".

"Señor alcalde, se le llena a usted la boca en los plenos para arremeter contra una oposición que no hizo nada cuando pudo mientras no admite que hasta ahora usted solo ha conseguido hacer gala de un fracaso estrepitoso", le espeta el comité a Bruno García, emplazándolo a cumplir "lo que prometió a este colectivo". "Garantice el cumplimiento de los acuerdos adoptados en Sercla y haga lo que tuvo que hacer desde un primer momento: gestione de manera directa el servicio".