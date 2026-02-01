Pastora Imperio y el Nazareno

La cofradía de Jesús Nazareno ha estado íntimamente ligada al mundillo flamenco. Numerosos artistas de este género han sido hermanos o favorecido a la hermandad radicada en el gaditano barrio de Santa María. Una de estas artistas fue Pastora Imperio, Pastora Rojas Monge, hija de la gaditana La Mejorana, particularmente devota del Nazareno y que ofreció varias actuaciones a beneficio de la popular cofradía gaditana.

Pastora fue una de las principales artistas de la España de la primera mitad del siglo XX. Genial bailaora fue retratada por los mejores pintores de su época e inspiró a numerosos escritores y poetas. Fue la artista principal en el estreno de ‘El Amor Brujo’, del gaditano Manuel de Falla, con el que mantuvo gran amistad.

La popularidad de esta excepcional artista hacía que cientos de personas acudieran a recibirla a la estación en cualquier lugar donde fuera a actuar y que la acompañaran hasta el hotel donde se alojaba. Los cafés y teatros donde actuaba estaban siempre llenos a rebosar y con mucho público en la puerta para poder ver a la famosa y guapa artista.

La relación de Pastora Imperio con Cádiz procedía de su madre, gaditana nacida en la calle Patrocinio y famosísima artista conocida con el apodo de La Mejorana.

Pastora y su madre venían con frecuencia a Cádiz para visitar a sus familiares, los Monge, “familia de honrados herreros muy queridos por todos y afincados en el barrio de Santa María”, según la prensa local. En estas estancias no faltaba la correspondiente visita a la capilla del Nazareno.

La fama de esta artista aumentó considerablemente con su boda, en 1911, con la primera figura del toreo Rafael el Gallo y su rápida separación. Los periódicos de la época recogieron con todo detalle las pintorescas circunstancias del enlace y de la inmediata ruptura. Ni el Gallo ni Pastora hablaron nunca de esta separación. Hubo quien dijo que Rafael, celoso, quiso apartar de los escenarios a su mujer y otros aseguraron que el divorcio vino al conocer la pareja que Pastora era realmente hija de Fernando el Gallo y por lo tanto hermana de Rafael.

Pastora y Falla, junto a Rubinstein, cuando el estreno de 'El Amor Brujo', 1915. / Archivo

En junio de 1912 llegó Pastora Imperio a Cádiz. Estaba entonces en la cima de la popularidad por su reciente separación matrimonial. A la estación de ferrocarril acudieron cientos de gaditanos, que también acompañaron a la artista hasta el Hotel de Francia.

La Bella Imperio, como era llamada por la prensa, llevó a la capilla del Nazareno todas las flores que le regalaron durante su actuación en el Teatro Principal y las que le fueron enviadas al Hotel. La popular artista comentó el mal estado en que se encontraba la capilla y ofreció a la Junta de Gobierno de la cofradía actuar y que la recaudación fuera destinada a reparar dicha capilla.

La velada benéfica tuvo lugar el 3 de julio de ese año de 1912. Pastora, que pasaba unos días de descanso en El Puerto de Santa María, fue recibida en la estación de ferrocarril por los miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía del Nazareno y por cientos de gaditanos. En coche de caballos y vitoreada por el público la flamenca fue acompañada al Hotel de Francia.

El escenario escogido para la velada fue el Teatro Principal, situado en la calle Novena. El alcalde envió flores del parque Genovés para adornar el coliseo y el presidente de la Diputación envió la banda de música provincial para que amenizara los alrededores del teatro y tocara varias piezas en la puerta del teatro, cuyas localidades quedaron agotadas nada más salir a la venta.

Acompañó a la Imperio en el escenario la entonces popular artista Amalia Molina, que también trabajó a beneficio de la cofradía gaditana y para la restauración de la capilla.

El número fuerte del espectáculo fueron unas guajiras dedicadas a Cádiz e interpretadas magistralmente por Pastora Imperio acompañada a la guitarra por su hermano Víctor Rojas.

La Junta de Gobierno de la cofradía gaditana entregó sendas bandejas de plata a las artistas principales que intervinieron en la velada. La de Pastora, entregada por José Martel, contenía la siguiente inscripción: “A Pastora Imperio, organizadora de la función para reconstruir la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Recuerdo de gratitud de la Junta. Cádiz 3 de julio de 1912”. Dicha placa con escudo en oro de la cofradía estaba dentro de un valioso estuche de piel de Rusia.

La Imperio siguió viniendo a Cádiz durante muchos años, prácticamente hasta su retirada de los escenarios, al finalizar la Guerra Civil. Nunca faltó su visita al Nazareno ni el envío de obsequios. Entre estos objetos destaca el de unas flores de plata y unas cantoneras para la cruz procesional de Jesús Nazareno. Algunas de estas joyas se perdieron durante los asaltos al convento de Santa María ocurridos durante la Segunda República.

Entre las actuaciones destacadas de Pastora Imperio en Cádiz resaltamos la que tuvo lugar en septiembre de 1930 en el Gran Teatro Falla. La genial artista apareció en el escenario vistiendo una chaquetilla de torero con preciosos alamares y un capote de paseo a guisa de falda. A esta actuación acudió el Príncipe de Asturias, que estaba embarcado en las maniobras de la Escuadra, y el Infante don Juan de Borbón, alumno de la Escuela Naval entonces situada en San Fernando. La entrada de los hijos del Rey Alfonso XIII estuvo acompañada de la Marcha Real.

Pastora, que mantenía vieja amistad con algunos miembros de la Casa Real, subió al Palco Municipal para tomar unas copas de Champagne invitación del entonces alcalde de la ciudad, Ramón de Carranza.