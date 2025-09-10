El original de 'Los niños del paraguas' sigue a la espera de exhibirse en su nuevo hogar en Cádiz

El conjunto escultórico 'Los niños del paraguas' que históricamente ha moldeado la mítica fuente del Parque Genovés lleva años restaurado, a la espera de instalarse definitivamente en la nueva sede en la Fundación Municipal de Cultura, en la calle Ancha, 14, donde estaba previsto que los gaditanos volvieran a contemplar la hermosa obra del artista milanés Andrea Boni.

Ahora que la réplica -que es la que puede verse en el parque- ha vuelto a ser objeto de actos vandálicos, la concejala socialista Natalia Álvarez se pregunta cuándo recuperará Cádiz la obra original que desde hace décadas ha formado parte del legado patrimonial de la ciudad, "y que no debería continuar en las dependencias de Aguas de Cádiz donde me han confirmado que se encuentra, sino en un lugar protegido, pero expuesto a la ciudadanía", apunta.

Fue en el año 2019 cuando el Ayuntamiento de Cádiz con el anterior equipo de gobierno al frente decidió construir la réplica al descubrirse que el conjunto era obra original del artista milanés. Una decisión apoyada en los continuos destrozos que venía sufriendo la hermosa pieza que tantas veces recreó el escultor gaditano Nando, convirtiéndose en todo un icono del Parque Genovés y de la ciudad. El descubrimiento de su autoría se constató en el proceso inicial de restauración realizado por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, junto con el forjador Salvador García y con el asesoramiento de Lorenzo Alonso de la Sierra. Un proceso que arrancó en diciembre de 2018 a fin de devolverle todo el esplendor que lució en la casa Aramburu, a cuya familia perteneció desde 1878, antes de que fuera cedida en la década de los veinte del siglo pasado.

Durante estos trabajos también se localizó el vaso sobre el que se asentó esta escultura durante muchos años, probablemente en la casa de la plaza de San Antonio, en una zona cercana a la fuente y siendo utilizada como macetero, por lo que sería incluida a la escultura durante aquel proceso, del que también se editó un libro.

El grupo escultórico original representa a Pablo y Virginia, protagonistas de la novela de Jacques Henri Bernardin ‘Paul et Virginie’, fechada en 1788, tal y como sostuvo en febrero de 2019 Lorenzo Alonso de la Sierra. Esta obra goza de gran popularidad en Francia y se conocen numerosas ilustraciones y algunas representaciones pictóricas y escultóricas de sus pasajes más importantes.

Vandalismo en la fuente

Hace años que el vandalismo es una constante en la fuente de 'Los niños del paraguas,' que fue rehabilitada en 2020 por última vez de la mano del artista José Martín Lagares, autor de la réplica. Una vez más, una de las figuras de la escultura apareció con los dos brazos rotos y arrojados a la fuente.