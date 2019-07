Álvaro Zaldivar, presidente de la Fundación Alendoy: “Este es un programa destinado a personas en situación de desempleo y que desde hace varios años va enfocado hacia los jóvenes menores de treinta años”. El programa de inserción laboral ‘Incorpora joven’, de la Fundación Alendoy, continua este verano su camino unido a la mano de la Caixa.

El objetivo principal del programa es la formación para que los chicos cojan experiencia, contactando con diferentes empresas para conseguir puestos de trabajo que muchas veces suelen ser los primeros. “Aunque los chicos han realizado prácticas esto no deja de ser el mercado real. Se tienen que enfrentar a los problemas del día a día y a la gestión de un pequeño comercio como es el kiosco”.

La fundación ha logrado la licitación de dos nuevos kioscos en Cádiz con la ayuda de Rafael Moreno, empresario de Cádiz que lleva muchos años montando en este tipo de negocios, consiguiendo así la empleabilidad de seis jóvenes gaditanos. El primero de estos está montado en Santa María, el segundo en San Juan de Dios. Las personas contratadas se repartirán tres un kiosco y tres en el otro, teniendo diferentes turnos que se adecuen bien a sus capacidades laborales. Entre los que buscaron este empleo, destaca un perfil de personas que buscan su primer trabajo o que han realizado cursos de formación destinados a la atención al público, que han hecho prácticas y que están en búsqueda de empleo constante, con mucha presencia en los proyectos de Alendoy.

Los kioscos de Santa María y San Juan de Dios seguirán con la licencia por 4 años

Este programa es todavía una “experiencia piloto” que durará el mismo tiempo que la licitación, 4 años, por lo que si todo sigue correctamente seguirán montando mínimo estos dos kioscos este tiempo. Los beneficios de los negocios no irán repartidos a nadie, ya que al ser una ONG sin ánimo de lucro la que ha presentado la licitación cualquier ganancia tendrá que revertir en la propia entidad. Con esto, cualquier persona interesad en colaborar con la asociación bastará con que compre en los propios kioscos de la fundación. Gracias a este dinero es como pagan los sueldos de los nuevos empleados y en caso de beneficio serviría para financiar los demás proyectos existentes dentro de Alendoy.

Un empleado de estos nuevos kioscos, Jesús Hidalgo, cuenta que tras varios años dentro de la fundación le comentaron la idea del proyecto y “sabiendo que le iban a tratar muy bien e iban a cumplir el contrato como estaba estipulado” decidió aceptar la oferta. Jesús Hidalgo opina que Alendoy realiza una labor por los jóvenes que no hace cualquier empresa, dando una oportunidad de trabajo a adolescentes para que cojan experiencia. “Nos ayudan a salir del bucle de que no nos den trabajo porque no tengamos experiencia, pero nadie nos ayuda a coger esa experiencia”. En estos dos meses que estarán trabajando, los empleados como Hidalgo, esperan mejorar su nivel de inglés al trabajar con muchos turistas y ganar experiencia para en septiembre buscar mejores empleos.

Zaldivar comenta que “estamos muy contentos y animamos a los empresarios a que les ofrezcan trabajo porqué realmente trabajan muy bien y de momento los kioscos funcionan gracias a ellos. Estamos seguros que cualquier empresario que les de una oportunidad les va a terminar contratando”.

Alendoy está intentando poner en marcha con la ayuda del Ayuntamiento el proyecto ‘Yo soy Frigo’, el cuál se encuentra avalado por Frigo. Este es un programa de venta de helado en bicicleta. El punto de referencia seguiría siendo el kiosco pero habría un rango de acción para llevar el producto ‘a domicilio.

La asociación Alendoy no solo se dedica a este proyecto. Son muchas las áreas en las que colabora con la sociedad. Actualmente tienen programas educativos destinados a menores, y programas de empleo destinados a toda la población y no solo menores de treinta años, atendiendo también a cualquier persona que esté en situación de desempleo. Actualmente Alendoy se encuentra trabajando en el programa ‘Garantía alimentaria’. Programa financiado por la Junta de Andalucía y en el que, a modo de campamento, setenta y dos menores de Cádiz centro y otros setenta y dos menores de la Barriada de la Paz que se encuentran en situación de riesgo, se le garantiza tres comidas al diarias y realizan durante toda la mañana diferentes actividades educativas.