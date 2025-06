Ocho mil cruceristas llegarán al puerto de Cádiz de aquí al lunes

Cádiz/No fue muy madrugador que se diga, pero sobre las once de la mañana hacía su aparición en el puerto de Cádiz uno de los barcos de Royal Caribbean que siempre ha causado gran expectación entre los ciudadanos y turistas que diariamente visitan nuestra ciudad.

Cuando estos gigantes eran prácticamente ciencia ficción, el Independence of the Seas ya estába surcando los mares y atravesando los océanos convirtiéndose en objetivo de cientos de camaras de fotos y smartphones y objeto de cientos reels y de contenidos creados por youtubers e instagramers. Así, sobre las once de la mañana atracaba en el Muelle Alfonso XIII.

El Independence of the Seas fue, en su momento, uno de los más grandes junto con el Liberty of the Seas y el Freedom of the Seas antes de que se construyera el Oasis of the Seas. Tiene un registro bruto de 154,400 toneladas, puede transportar hasta 4.375 pasajeros, dispone de 1.365 tripulantes de diversas nacionalidades.

Pero a Cádiz llegó con, ni más ni menos que 4.590 pasajeros y pasajeras que no se lo pensaron dos veces y optaron o bien por bajar del buque para conocer la ciudad bajo un radiante sol veraniego, la mayoría de ellos de nacionalidad británica o norteamericana.

Esta retorno del Independence of the Seas al puerto de Cádiz servirá ya de antetítulo para la noticia que, gracias a los datos aportados por la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, indica que en los próximos tres días: sábado, domingo y lunes serán poquitos más de ocho mil turistas los que desembarquen de los cuatro cruceros que nos visitarán entre el día 14 y el 16 de este mes de junio.

Sin ir más lejos, la primera aparición estelar correrá a cargo ni más ni menos que del Carnival Valor. En los documentos facilitados tanto por Turismo como por la propia APBC aparece como primera escala, aunque esto no resulta del todo cierto, según como se mire. Y es que resulta que no hay que olvidar que el Carnival Valor es uno de los tres buques turísticos de la compañía norteamericana Carnival que ha depositado tres de sus buques turísticos en las instalaciones de Navantia de Cádiz para llevar a cabo una serie de varadas, reformas y ampliaciones millonarias.

El Carnival Valor, ahora con pasajeros

El Carnival Valor abandonaba, evidentemente sin turistas, sólo con tripulación, la factoría gaditana de reparaciones así como el puerto de Cádiz el pasado 9 de junio. Ha sido cuestión de darse una vueltecilla por varios puertos del Mediterráneo para cargar sus cabinas de turistas que no han querido dejar de conocer Cádiz a bordo de este Carnival Valor.

Pero bueno, oficialmente, con pasajeros, es cierto que el Carnival Valor no había estado nunca en el puerto de Cádiz por lo que a todas luces está considerada su visita como una primera escala, con los actos protocolarios de intercambios de metopas, etcétera, etcétera, que eso conlleva entre la propia naviera, el capitán del buque, y representantes de la APBC así como de los distintos servicios portuarios que se ofrecen en Cádiz de la mano de las distintas corporaciones.

De una manera o de otra, esta "primera escala" tendrá lugar este mismo sábado, 14 de junio, y dará comienzo a las ocho de la mañana tras el atraque del buque en el Muelle Alfonso XIII, el más cercano a la terminal de contenedores, que cuenta con la privilegiada cercanía de la terminal de cruceristas principal del puerto de Cádiz. La otra, como ya se sabe, es la satélite, que está ubicada en el Muelle Ciudad. Y ya puestos, recordar que entre los planes de la APBC está la construccion de una tercera terminal de cruceros que se incluiría dentro del proyecto global que pulula aún entre documentos e infografías sobre la futura integración puerto-ciudad.

El Carnival llegará procedente de Málaga y se marchará, sobre las cinco de la tarde, rumbo a Lisboa, de manera que, una vez más se repite ese triángulo que parece que sigue surtiendo buen efecto entre los turistas Málaga-Cádiz-Lisboa.

El Carnival Valor, habitado durante su estancia en el astillero de Cádiz tan solo por parte de su tripulación, trabajadores de Navantia y de las decenas de empresas auxiliares que participaron en su puesta a punto, llegará ahora a la ciudad con un total de 2.272 pasajeros y pasajeras, la mayoría de ellos estadounidenses.

El Scarlet Lady, un "only adult"

Ya para el domingo, otra primera escala, y esta vez de verdad, sin desprecio ninguno al Carnival Valor. Será el Scarlet Lady, un barco "only adult" ubicado al otro extremo del sector que otros buques como los de la factoría Disney, donde los niños y los adultos-niños son los auténticos protagonistas.

Este buque turístico es un crucero propiedad de Virgin Voyages y operado por ella. Es el barco inaugural de la línea de cruceros y fue entregado el 14 de febrero de 2020 por el constructor naval italiano Fincantieri. Inicialmente, el buque de 110.000 GT debía comenzar a operar el 1 de abril de 2020, pero la pandemia de Covid-19 pospuso su debut oficial hasta el 6 de octubre de 2021, tras lo cual realizó su viaje inaugural a las Bahamas desde su puerto base de Miami. De acuerdo con el modelo de negocio de Virgin Voyages, Scarlet Lady opera exclusivamente como un barco "solo para adultos" para huéspedes mayores de 18 años.

No hay que olvidar que muchos cruceristas, especialmente aquellos que buscan algo más relajado y sofisticado, prefieren los cruceros solo para adultos. Estos cruceros ofrecen una atmósfera sin niños, lo que permite a los pasajeros disfrutar de instalaciones y actividades exclusivas diseñadas para mayores de edad. Estas personas suelen ser clientes habituales también de los hoteles "only adults" en los que es difícil, si no imposible, a no ser que se trate de una aparición del tipo de la película El resplandor, que un niño se te cruce por un pasillo. Y con ellos desaparecen sus gritos agudos aunque es cierto que en ocasiones son muchos más molestos algunos adultos que grupos de niños que lo único que quieren es pasárselo bien con todo el derecho del mundo.

El Independence of the Seas se ha quedado con todo el cantil del Muelle Alfonso XIII casi rozando el inicio del Reina Sofía / Joaquín Benítez

Pero es cierto que responde a una demanda que está ahí. Y si está ahí, ahí están las empresas a sus pies para buscar respuesta a sus deseos y es cierto que es una modalidad de viaje que se están haciendo cada vez más populares, sobre todo entre persona que quieren descansar en silencio y sin que un niño se le cuele en la cola para coger el primer plato de macarrones que salga de cocina.

El Scarlet Lady, en esta su primera visita, llegará el domingo, 15 de junio a Cádiz, al muelle Alfonso XIII, bien tempranito: sobre las siete de la mañana, que será incluso un poco antes como suele ser habitual. Llegará procedente de Málaga (eso suena ya reiterativo) y partirá sobre las siete de la tarde para Casablanca.

Hay que decir que, según los datos facilitados por la delegación municipal de Turismo, llegará el buque con 2.549 personas a bordo, la gran mayoría de ellos de nacionalidad estadounidense o bien británicos.

El Mein Schiff 4 llegará a primera hora del lunes

El lunes, ya metidos en la penúltima semana de mes y en la semana en la que se dará la bievenida al verano de manera oficial, llegará a Cádiz el Mein Schiff 4. Llegará a las siete de la mañana procedente de Gibraltar y partirá a las cinco de la tarde, con toda la solana pegando en las cubiertas del gigantesco buque, rumbo a Lisboa, donde llegará a primera hora del martes, no antes sin restarle una hora a sus relojes.

A bordo del Mein Schiff 4 viajan, en esta ocasión, 2.616 pasajeros y pasajeras, buena parte de ellos de origen germano.

Este buque atracará en el Muelle Alfonso XIII pero, a diferencia de los días anteriores, no va a encontrarse sólito en la dársena comercial sino que estará acompañado por el Seven Seas Splendor, con sus 224 de eslora y sus cabinas. El crucero Seven Seas Splendor cuenta con 375 camarotes, o suites, distribuidas en 15 categorías. Todas las suites tienen balcón privado y están diseñadas para ofrecer un alto nivel de lujo y comodidad.

Este barco quedará atracado en el Muelle Ciudad sobre las nueve de la mañana del lunes procedente de Lisboa y arrancará sus motores minutos antes de las seis de la tarde para poner rumbo a Málaga (vuelven a sonar los mismos orígenes y destinos), y buena parte de los 634 pasajeros y pasajeras que disfrutarán tanto del viaje como de sus servicios son americanos de pura cepa.