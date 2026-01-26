Obras en el colegio Santa Teresa de Cádiz para hacerlo más accesible

La Agencia Pública Andaluza de Educación, dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo, ha iniciado este lunes unas obras en el CEIP Santa Teresa de Cádiz, para hacer el centro educativo más accesible. Los trabajos tendrán un período de ejecución de 5 meses y tienen un presupuesto de 185.263.60 euros, siendo Istem S.L. la empresa que se encargará de su ejecución.

En concreto, las obras iniciadas tienen tres principales objetivos. El primero es instalar un ascensor en el edificio principal para comunicar las dos plantas. En segundo lugar, se va a construir un aseo adaptado de apoyo al aula de educación especial existente en planta baja del edificio principal, con ducha y agua caliente. Y, por último, se sustituirán las carpinterías correderas "que dificultan el paso adaptado".

Según detalla la Junta de Andalucía, esta actuación está recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea (de un 85%, en concreto) a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027. Su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.

Estas obras se suman así a las que el Ayuntamiento de Cádiz realizó este pasado verano en 15 centros educativos de la ciudad, donde se había previsto medio centenar de actuaciones.