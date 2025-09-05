El Ayuntamiento de Cádiz realiza 50 obras de mantenimiento en 15 colegios públicos

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la delegación municipal de Enseñanza, ha llevado a cabo durante este verano labores de mantenimiento en distintos centros educativos de la ciudad. Estas labores se realizan a demanda de cada uno de los centros, que trasladan a la delegación las necesidades de los colegios de cara al inicio del curso escolar.

En concreto, se han realizado medio centenar de actuaciones en un total de 15 colegios de la ciudad. Éstos son: Campo del Sur, Carlos III, María Valle, Fermín Salvochea, Gadir, Celestino Mutis, Josefina Pascual, Inmaculada, Profesor Tierno Galván, Reyes Católicos, San Rafael, Santa Teresa, Viento de Levante y Guardería municipal.

Las tareas de mantenimiento que se han desarrollado han sido las siguientes:

Campo del Sur: Se han realizado trabajos de resanado y pintura en varias aulas, espacios del AMPA y asociaciones, en total aproximadamente 17, y también en salón de actos, zonas de pasillos y gimnasio.

Carlos III: Se ha eliminado un tabique divisorio en la zona de despachos de dirección. Resanado y pintado de despachos, sala de profesores, oficinas y conserjería. Pintado de pasillo y de puertas metálicas y de madera de zona de oficinas. Alicatado de zona de ventana de conserjería. Se han retirado enseres, en total en tres portes de camión. Actualmente se está realizando el pintado de la fachada del edificio.

Maria Valle: Se han sustituido las tres puertas de emergencias del pabellón y 8 focos interiores del pabellón. Se han retirado las cortinas en mal estado de la misma instalación.

Fermín Salvochea: Resanado y pintado de todas las aulas y tutorías de la planta 1ª , en total, 9. Pintado del salón de actos. Pintado de pista de baloncesto.

Gadir: Reparaciones y pintado en techos de aulas del módulo infantil. Resanado y pintado de techo del AMPA.

Celestino Mutis: Reparación de filtración en cubierta del ascensor. Barnizado de puertas de madera en bóvedas de biblioteca y AMPA. Colocación de lona en fachada del edificio con maquinaria articulada.

Josefina Pascual: Limpieza e impermeabilización de cubierta del edificio con membrana de poliuretano. Pintado de zonas de humedades en aulas y pasillos de 2ª planta. Resanado y pintado de techo de secretaria.

Inmaculada: Colocación de malla Hércules con puerta para entrada y salida de vehículos en zona del callejón en pabellón A.

Profesor Tierno Galván: Rascado y pintado de todas las rejas exteriores e interiores del centro. Nueva instalación eléctrica y montaje de focos en patio de primaria. Sustitución del sistema de alumbrado del porche infantil. Adaptación y modificación de wc, termo eléctrico, demolición de pileta y pintado de techo en aseo de educación especial.

Reyes Católicos: Sustitución de dos termos eléctricos en zona de aseos del sótano. Resanado y pintado del muro en patio principal.

San Felipe: Sustitución del césped artificial en patio infantil. Pintado del salón de actos. Resanado y pintado de todas las aulas de 2ª y 3ª planta en total 10. Modificación de línea eléctrica en aula de informática. Sustitución del sistema de iluminación a tipo led en aula de informática. Sustitución de cerraduras y picaportes en todas las aulas de 1ª , 2ª y 3ª planta en total 35 unidades. Reparaciones y pintado en fachada, dinteles de ventanas, desmontaje de cartel de hierro, y reparaciones en vallado de azotea por calle San José según proyecto realizado por Urbanismo.

San Rafael: Colocación de solería antideslizante en entrada al centro por calle Encarnación. Reparaciones de grietas y garras de verja, y pintado de muro exterior por calle Encarnación. Sustitución de puerta metálica de acceso a la cubierta.

Santa Teresa: Resanado y pintado de fachada exterior del edificio.

Viento de Levante: Pintado del salón de actos. Pintado de aulas 3 y 9. Repaso de pintura del muro exterior del centro. Reparación en loza de hormigón en zona del patio.

Guardería Municipal: Sustitución de canalón y bajante en patio interior. Reparaciones de grietas resanado y pintado en fachada de patio interior con montaje de andamios. Reparaciones en dinteles y grietas en fachada exterior al patio principal y pintado de esa fachada. Resanado y pintado de zonas de pasillo y cuarto de almacenamiento. Resanado y pintado de humedades en comedor de 1ª planta y aula en planta baja. Reparación de una grieta en cubierta del porche e impermeabilización con membrana de poliuretano.

En estos momentos se está pendiente desarrollar varios trabajos, a la espera de la llegada de materiales, en los centros Celestino Mutis (colocación de paneles fenólicos de colores en zona de pasillo de 1ª planta), Juan Carlos Aragón (sustitución de puertas de madera del comedor y pintado de la fachada del edificio de primaria), Santa Teresa (colocación de ventana y reja en cuarto de limpieza) y la realización de las pistas deportivas en La Inmaculada.

Actualmente se está realizando el desbroce en los patios de los centros, retiradas de enseres y movimiento de mobiliario según peticiones de los centros.

Este año también se han realizado inspecciones eléctricas y de ascensores en todos los centros que correspondían.