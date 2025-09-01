AIG reclama al Ayuntamiento información sobre el mantenimiento de los colegios públicos de Cádiz

A escasos días del inicio del nuevo curso escolar 2025/2026, el equipo de Gobierno de Bruno García no ha proporcionado ninguna información sobre los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento que debería haber realizado el Ayuntamiento gaditano durante el período estival en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad. Es por ello que el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana reclama tanto al alcalde de Cádiz como al concejal delegado de Educación, José Manuel Verdulla, que comuniquen las mejoras que se han realizado y que también hagan público el cronograma con la temporalización de los trabajos y el orden de las diferentes actuaciones y licitaciones, como ya se les reclamó en el Pleno de julio.

La concejala de AIG Lorena Garrón recuerda que Bruno García anunció meses atrás, en marzo, un incremento de la partida del presupuesto municipal de 2025 destinada al mantenimiento de los colegios públicos. Sin embargo, “se limitó a señalar obras sólo en dos centros, San Rafael y San Felipe, sin concretar nada más ni aportar ningún otro nombre de colegio”. “Y en todas estas semanas que han transcurrido desde que el pasado mes de junio finalizó el curso escolar -añade- no se ha informado desde el Gobierno local sobre este asunto. No se ha dicho nada sobre obras, ni arreglo de ascensores, ni nuevos espacios de sombra, ni tampoco sobre las tareas de pintura en aulas y fachadas, sobre el desbroce de las hierbas de los patios, sobre el lavado de cortinas, sobre la limpieza de los cristales de los coles, etcétera. No sabemos si porque no le dan importancia a la escuela pública o porque no tienen mucho que contar”.

Garrón incide en que el equipo de Gobierno debe ejecutar “todo el presupuesto de 2025 -una inversión de 1,4 millones de euros- designado a los trabajos de conservación de los colegios públicos para su mejora y puesta a punto de cara al próximo curso escolar, que comienza en 9 días, el próximo miércoles 10 de septiembre”.

Y por último, lamenta que el Gobierno de Bruno García no respaldara la propuesta que Adelante Izquierda Gaditana volvió a llevar a la sesión plenaria del pasado mes de julio relativa a la apertura de los centros educativos públicos en horario de tarde, a partir de este nuevo curso escolar 2025/26 y con el objeto de fomentar el desarrollo social en la infancia.

“Entendemos que es necesario y urgente abordar la ampliación y diversificación de los espacios públicos dedicados a los niños y niñas en nuestra ciudad. Debemos apostar por la creación de entornos dignos y seguros que favorezcan el desarrollo personal, emocional y social de la infancia, poniendo el foco en su derecho a la ciudad y a crecer en comunidad. Así que insistimos en la apertura de las instalaciones educativas en horario vespertino para tal fin”, concluye la edil de la coalición de izquierdas.