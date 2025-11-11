Obispos españoles se reúnen la próxima semana, en medio de la investigación a Zornoza, con el Papa León XIV

La semana próxima puede ser crucial a la hora de conocer el futuro del obispo Rafael Zornoza y de la diócesis de Cádiz y Ceuta. En la agenda de la Iglesia hay dos citas que en el momento actual, en medio de la investigación que Roma está realizando tras la denuncia por presuntos abusos sexuales de Zornoza a un menor, se pueden considerar fundamentales.

En primer lugar, para este lunes está señalado un encuentro entre la ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y el Papa León XIV. Esta comisión la conforman nueve obispos españoles y es el órgano de la Conferencia Episcopal que se ocupa "de los asuntos ordinarios y de urgencia" que, en esta ocasión, serán abordados con el Papa en este primer encuentro desde su nombramiento hace seis meses.

Al frente de esa delegación episcopal estará el presidente de la Conferencia, Luis Argüello, quien ya indicó este lunes que la denuncia contra Zornoza tenía rasgos de "verosimilitud" que han ocasionado que Roma abra la investigación. Junto a él viajará el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, el cardenal Cobo, que precisamente este martes se ha pronunciado en los mismos términos que Argüello respecto a la "verosimilitud" de la denuncia por abusos sexuales.

Además de ellos dos, entre los seis obispos que son elegidos por la plenaria para formar esta comisión ejecutiva estará también el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, que es la persona que está justo por encima de Zornoza en la pirámide eclesiástica como titular de la Archidiócesis de Sevilla (a la que pertenece Cádiz); y el actual obispo de Getafe, Ginés García, que es la diócesis donde se habrían producido -hace más de 30 años- esos hechos denunciados. El resto de la expedición la conforman los obispos de Oviedo (Jesús Sanz), Burgos (Mario Iceta), Valencia (Enrique Benavent) y Granada (José María Gil).

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Con esta reunión en el Vaticano el lunes 17 de noviembre, al día siguiente dará comienzo en Madrid la reunión de la plenaria de la Conferencia Episcopal. Es decir, el encuentro al que están convocados todos los obispos españoles, que de manera ordinaria se celebra dos veces al año y que se alargará hasta el viernes 21. A esa cita está convocado, a priori, el obispo de Cádiz, que el lunes anunciaba a través del Obispado la suspensión temporal de su agenda.

Cabe esperar que en uno y otro encuentro salga a relucir el caso Zornoza, que puede afrontar la semana próxima unos días fundamentales de cara a su resolución o al anuncio de medidas concretas al respecto.