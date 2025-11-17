Los obispos españoles se reúnen en Madrid en medio de la investigación a Rafael Zornoza

Justo en medio de la investigación que el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España está realizando por una denuncia contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por presuntos abusos sexuales a un menor se reunirán todos los obispos españoles en Madrid a partir de este martes y durante toda la semana. Justo un día después de la reunión que este lunes ha mantenido la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal con el Papa León XIV.

La plenaria de la Conferencia Episcopal Española ("órgano supremo" al que están convocados "los arzobispos y obispos diocesanos, arzobispo castrense, coadjutores y auxiliares, administradores apostólicos y diocesanos, y los arzobispos, obispos titulares y eméritos que cumplen una función peculiar en el ámbito nacional, encomendada por la Santa Sede o por la Conferencia Episcopal" y que se celebra, de carácter ordinario, dos veces al año) abordará cuestiones que precisamente tocan, de algún modo, a Zornoza y la situación que está viviendo actualmente.

Así, según el orden del día de esta reunión de obispos, en esta plenaria se va a dar a conocer el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA).

Además, se van a aprobar (a priori) unas orientaciones sobre el acompañamiento y la aportación de los obispos eméritos "en las que han trabajado de manera conjunta la Vicesecretaría para Asuntos económicos, el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios" de la Conferencia Episcopal. Un documento que puede afectar de lleno a Zornoza cuando Roma acepte su renuncia y sea nombrado un nuevo obispo en Cádiz, pasando él a ser emérito.

En otro orden de cosas, los obispos tienen previsto ultimar las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2026-2030, y conocer diversas cuestiones presentadas por comisiones episcopales concretas. Entre ellas, la situación actual de Acción Católica que presentará la comisión para los Laicos, Familia y Vida, que hará una propuesta "sobre la presencia de los laicos en la vida pública"; el plan de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, con propuesta de crear una escuela de verano; la situación actual de los seminarios españoles, según una reflexión de la Subcomisión Episcopal para los seminarios; y la regulación del Consejo General de la Iglesia elaborada por la comisión para la Educación y la Cultura.

La asamblea, que cumple su 128 convocatoria, se prolongará hasta el viernes día 21. Y en medio de su celebración, el jueves día 20 tendrá lugar en la Catedral de la Almudena una celebración con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer Concilio ecuménico de la Iglesia Católica. En el acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España.